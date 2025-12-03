Noticias similares

Trabaja en el RER B por la tarde y los fines de semana: ¡línea Express 9517 reforzada!

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Durante la interrupción del RER B entre el aeropuerto Roissy - Charles de Gaulle y la Gare du Nord y/o Châtelet-Les Halles, la línea Express 9517 se refuerza para facilitar sus desplazamientos. ¿Qué desarrollos tienes planeados? Os los presentamos aquí.

Coche Expreso de la línea 9517

Se ha implementado un sistema especial de refuerzo a partir del 1 de marzo de 2026 para compensar los trabajos de modernización en curso en el RER B. Las carreras de refuerzo se organizan las noches entre semana de 22:00 a 1:00, y los fines de semana desde:

  • Del sábado 21 de marzo al domingo 22 de marzo durante el día y la noche
  • Fin de semana prolongado desde el viernes 8 de mayo hasta el domingo 10 de mayo durante el día y la tarde
  • El fin de semana largo de Pentecostés, del sábado 23 de mayo al lunes 25 de mayo, durante el día y la tarde

Por las tardes y fines de semana correspondientes, la línea Express 9517 se beneficia de viajes adicionales y horarios ampliados.

Las carreras de refuerzo son directas entre la estación de Roissypôle y La Plaine-Stade de France. Luego sirven en la parada y finalización Stade de France - Saint-Denis en Saint-Denis Pleyel, en ambas direcciones.

Puedes encontrar las carreras de refuerzo (resaltadas en azul) en el horario de abajo.

Descarga el horario reforzado de la línea Express 9517

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