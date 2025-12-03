Noticias similares

Se ha implementado un sistema especial de refuerzo a partir del 1 de marzo de 2026 para compensar los trabajos de modernización en curso en el RER B. Las carreras de refuerzo se organizan las noches entre semana de 22:00 a 1:00, y los fines de semana desde:

Del sábado 21 de marzo al domingo 22 de marzo durante el día y la noche

Fin de semana prolongado desde el viernes 8 de mayo hasta el domingo 10 de mayo durante el día y la tarde

El fin de semana largo de Pentecostés, del sábado 23 de mayo al lunes 25 de mayo, durante el día y la tarde

Por las tardes y fines de semana correspondientes, la línea Express 9517 se beneficia de viajes adicionales y horarios ampliados.

Las carreras de refuerzo son directas entre la estación de Roissypôle y La Plaine-Stade de France. Luego sirven en la parada y finalización Stade de France - Saint-Denis en Saint-Denis Pleyel, en ambas direcciones.

Puedes encontrar las carreras de refuerzo (resaltadas en azul) en el horario de abajo.