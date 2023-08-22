Noticias similares

Vuestros horarios se han ampliado hasta el 3 de septiembre en las líneas 1 a 6

Consulta los horarios aplicables del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2023 en las líneas 1 a 6.

Aquí encontrarás los horarios de tus líneas 1 a 6 en la zona de Grand Versailles.

Más información en tiempo real en la web de Île-de-France Mobilités y en la cuenta de Twitter: @Versailles_IDFM

Línea 1

 -  8.2 MB

Línea 2

 -  8.0 MB

Línea 3

 -  7.6 MB

Línea 4

 -  5.0 MB

Línea 5

 -  7.0 MB

Línea 6

 -  5.5 MB

