Noticias similares

Aquí encontrarás los horarios de tus líneas 1 a 6 en la zona de Grand Versailles.
Más información en tiempo real en la web de Île-de-France Mobilités y en la cuenta de Twitter: @Versailles_IDFM
Vuestros horarios se han ampliado hasta el 3 de septiembre en las líneas 1 a 6
Consulta los horarios aplicables del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2023 en las líneas 1 a 6.
