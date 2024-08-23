Noticias similares

Los equipos de tu zona de Marne-la-Vallée vienen a reunirse contigo, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre de 2024, para conocer la oferta de transporte de tus líneas de autobús.

Esperamos verte en:

Lunes 16/09: estación Lagny-Thorigny de 16:30 a 19:00

Martes 17/09: estación Bussy-Saint-Georges de 16:30 a 19:00

Miércoles 18/09: estación Val d'Europe de 16:00 a 19:00

Jueves 19/09: Estación Torcy de 16:30 a 19:00

Viernes 20/09: Estación Marne-la-Vallée Chessy de 16:00 a 19:00

Nuestros equipos también estarán encantados de responder a sus preguntas o solicitudes de información sobre los billetes de transporte y los servicios que se ofrecen en la zona de Marne-la-Vallée.

¡Esperamos ver a muchos de vosotros!

Para saber más y encontrar toda la información y noticias de tráfico en tu zona, visita nuestra cuenta X (antes Twitter): @MLV_IDFM