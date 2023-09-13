Noticias similares

¡Del 16 al 22 de septiembre es la Semana Europea de la Movilidad!

Este evento tiene como objetivo animar a ciudadanos y comunidades de muchos países europeos a descubrir diferentes medios de transporte para limitar el uso del automóvil y, así, optar por modos de transporte más sostenibles.

Nos vemos el sábado 16 de septiembre en el Mobility Village - Place Madame de Maintenon en Saint-Cyr-L'École de 10:00 a 17:00.

También puedes encontrar el Bus pour l'Emploi y su simulador de conducción dedicados a la captación de conductores en la zona del Gran Versalles.