Noticias similares

Ven y conoce a los equipos de la T9 y de las líneas del territorio de Seine Grand Orly con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, del 16 al 21 de septiembre de 2025.
Nuestros equipos estarán presentes:
- Martes, 16 de septiembre de 2025, de 7 a 9 a.m. en la estación de Orly-Ville
- Martes, 16 de septiembre de 2025 de 15:30 a 18:30 en la estación Rouget de Lisle en Choisy-le-Roi
- Miércoles, 17 de septiembre de 2025 de 15:30 a 17:30 cerca del aparcamiento para bicicletas de la estación Gaston Viens
¡Esperamos ver a muchos de vosotros!
Aprovecha también para descubrir el backstage del T9 con una visita al Sitio de Mantenimiento y Almacenamiento (SMR) del T9 el sábado 20 de septiembre con motivo de los Días Europeos del Patrimonio.
En el programa: una visita a los talleres, donde podrás observar de cerca las operaciones de mantenimiento, el PCC IV (Centro Centralizado de Control e Información de Pasajeros) para entender cómo se gestiona la línea en tiempo real, así como una visita a la cabina del conductor.
Se requiere registro para uno de los espacios de visita y depende del número de plazas disponibles.
Para saber más y encontrar toda la información y noticias de tráfico en tu zona, visita las cuentas X (ex-Twitter): @T9_IDFM y @SeineOrly_IDFM