Noticias similares

¡Las inscripciones para la tarjeta de transporte escolar para el año 2024/2025 están abiertas! Infórmate y suscríbete a esta tarjeta de transporte ahora.
¿Para quién es la tarjeta de transporte escolar?
La tarjeta de transporte en autobús escolar (por ejemplo, la tarjeta Optile) es un billete de transporte válido solo para un viaje diario de ida y vuelta entre casa y escuela, que debe realizarse durante el periodo escolar.
(Esta tarjeta no permite viajar durante las vacaciones escolares).
Está destinado a estudiantes de secundaria y bachillerato que siguen una educación primaria o secundaria o una clase de preparación para aprendizajes.
Los alumnos de infantil y primaria no son elegibles para esta tarjeta de transporte.
Además, esta tarjeta es emitida por el operador de autobús de tu zona tras una suscripción.
Otros billetes de transporte están disponibles en la web de Île-de-France Mobilités.
Requisitos de elegibilidad:
La tarjeta no es válida los fines de semana, durante las vacaciones escolares, en otra línea ni para realizar más de un viaje de ida y vuelta al día.
Para obtener esta carta, deben cumplirse las siguientes condiciones:
- Estar matriculado en un centro educativo PÚBLICO o PRIVADO bajo contrato.
- Tener menos de 21 años el 1 de septiembre del año de suscripción.
- Reside en Île-de-France.
- Sé estudiante externo o medio interno.
- Estate en el colegio a más de 3 km de tu casa (la ruta peatonal más corta).
- La tarifa subvencionada que se indica a continuación solo se aplica a estudiantes de secundaria.
- Si tu hijo está matriculado en el instituto, la cantidad dependerá del número de secciones cubiertas (contáctanos por correo electrónico [email protected] para más información)
Además, si el trayecto incluye más de 4 tramos (la distancia varía según los límites de tramos, pero en general en el caso de un trayecto de más de 7 km por la línea de autobús), la tarjeta no está subvencionada por el Departamento y entonces se vuelve más cara que un paquete ImagineR.
No se aceptan solicitudes para estudiantes becados. Te invitamos a suscribirte a un paquete de imagineR.
¿Cómo consigo mi tarjeta de transporte escolar?
Debes devolver el siguiente archivo:
• Solicitud de carné escolar (Formulario de Inscripción) completada, firmada y con el sello del colegio
• Pago por cheque por un importe de 105 €, pagado a TISSE
Para los municipios de la Agglomération de la Cœur d'Essonne (Saint-Michel-sur-Orge / Sainte-Geneviève-des-Bois / Fleury-Mérogis / Morsang-sur-Orge / Villemoisson-sur-Orge):
• Solicitud de carné escolar (Formulario de Inscripción) completada, firmada y con el sello del colegio
• Tu municipio cubre la tasa de solicitud de 12 €. En vista de esta ayuda, debe enviarnos un pago por cheque por un importe de 93 €, a nombre de TISSE
Para el municipio de Saintry-sur-Seine (solo para el Collège de la Tuilerie):
- Solicitud de tarjeta completada, firmada y con el sello del colegio
- Tu municipio paga 21,5 €. En vista de esta ayuda, debe enviarnos un pago por cheque por un importe de 83,5 €, a nombre de TISSE
En la siguiente dirección:
TISSE – Centro Operativo de Autobuses Bondoufle
Servicio de tarjetas escolares
5 rue du Canal
91070 BONDOUFLE
¿Preguntas sobre tu tarjeta de transporte escolar?
Puede contactarnos por correo electrónico: [email protected] (indique Servicio Escolar en el asunto) y por teléfono al 01 80 96 31 87.