Noticias similares

La tarjeta de transporte en autobús escolar (por ejemplo, la tarjeta Optile) es un billete de transporte válido solo para un viaje diario de ida y vuelta entre casa y escuela, que debe realizarse durante el periodo escolar.

(Esta tarjeta no permite viajar durante las vacaciones escolares).

Está destinado a estudiantes de secundaria y bachillerato que siguen una educación primaria o secundaria o una clase de preparación para aprendizajes.

Los alumnos de infantil y primaria no son elegibles para esta tarjeta de transporte.

Además, esta tarjeta es emitida por el operador de autobús de tu zona tras una suscripción.

Otros billetes de transporte están disponibles en la web de Île-de-France Mobilités.