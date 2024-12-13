Noticias similares

¿Para quién es la tarjeta del autobús escolar?
La tarjeta de transporte escolar (anteriormente llamada tarjeta OPTILE) es un billete de transporte válido solo para un viaje diario de ida y vuelta entre casa y colegio, que debe realizarse durante el periodo escolar.
(Esta tarjeta no permite viajar durante las vacaciones escolares).
Está destinado a estudiantes de secundaria y bachillerato que siguen una educación primaria o secundaria o una clase de preparación para aprendizajes.
Los alumnos de infantil y primaria no son elegibles para esta tarjeta de transporte.
Además, esta tarjeta es emitida por el operador de la red de autobuses tras una suscripción.
Otros billetes de transporte están disponibles en la web de Île-de-France Mobilités.
Requisitos de elegibilidad:
Para beneficiarse de la tarjeta del autobús escolar, deben cumplirse las siguientes condiciones:
- Residir en Île-de-France: solo se puede conservar una dirección de domicilio
- Tener menos de 18 años el 2 de septiembre del curso escolar de suscripción
- Estar en el colegio con el estatus de estudiante externo o medio interno en secundaria o bachillerato
- Domiciliar a 3 km o más del colegio (excepto en casos de exenciones de rutas peligrosas)
- La suscripción debe realizarse antes del 31 de octubre de 2025*
* Más allá de eso, solo se pueden examinar solicitudes relacionadas con una situación concreta (mudanza, cambio de establecimiento, etc.).
¿Cómo suscribirse o renovar la tarjeta del autobús escolar?
*Solo se procesarán las solicitudes completas. Cualquier archivo incompleto, ilegible o no conforme se enviará automáticamente a la familia.
*Solo se procesarán las solicitudes recibidas por correo. No se aceptarán solicitudes en el lugar.
Pasos de suscripción para las líneas Vélizy Vallées (61XX):
- Descargue abajo el archivo para imprimirlo y completarlo
> Todos los campos de las partes A/B/C son obligatorios, el campo D es opcional
> El sello y la firma del colegio también son obligatorios para cualquier nueva suscripción
- En un sobre, adjunta tu pago por cheque a nombre de KEOLIS VELIZY VALLÉE DE LA BIÈVRE
(Para saber la cantidad del cheque, por favor envíe su solicitud a [email protected])
> No se debe enviar ninguna foto, sobre presellado ni ningún otro elemento. No podemos garantizar que estos artículos sean devueltos
- Envía tu solicitud por correo simple a la siguiente dirección:
Keolis Vélizy Vallée de la Bièvre - Servicio de Mapas Escolares
19 rue Général Valérie André
78140 Vélizy-Villacoublay
- Recibe el mapa escolar lo antes posible en la dirección que nos has dado en el expediente
Precio de la tarjeta escolar:
El precio de la tarjeta escolar de Optile depende del número de secciones, es decir, una distancia calculada por Optile y Île-de-France mobilité, entre la dirección de salida y el colegio;
Para saber el número de secciones correspondientes al recorrido de tu hijo, por favor envíanos un correo electrónico a scolaires-velizyval@keolis
Para conocer el precio del viaje de tu hijo, ponte en contacto con nosotros.
Subvenciones municipales y departamentales:
Los municipios a veces pueden ofrecerte una subvención. Le invitamos a contactar con el ayuntamiento o con el departamento de transporte de su autoridad local para obtener información.