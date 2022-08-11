Noticias similares

Nuevo: tu línea 78 DRT también opera los domingos

A partir de ahora, puedes reservar un viaje un domingo (¡para un viaje a partir del 29 de agosto)!

Desde el 29 de agosto de 2022, tu Transport à la Demande llega a Aigremont y Chambourcy y ocupa algunas paradas en las líneas R6 y 8. Servicio disponible con reserva.

Ahora tienes la posibilidad de reservar un viaje el domingo a 4 nuevos horarios desde el Collège André Derain:

  • 11:20
  • 13:20
  • 15:20
  • 17:20

Folleto de horarios TtoD 78

Estos horarios han sido seleccionados para permitirte llegar fácilmente a otras líneas de conexión:

  • La línea R4 comienza su trayecto hacia Saint-Germain-en-Laye a las 11:30, 13:30, 15:30 y 17:30 en el Collège André Derain.
  • La línea 52 comienza su trayecto hacia Poissy La Bruyère a las 15:30 y 17:35

¡Nos vemos pronto en nuestras líneas!

