Noticias similares

Desde el 29 de agosto de 2022, tu Transport à la Demande llega a Aigremont y Chambourcy y ocupa algunas paradas en las líneas R6 y 8. Servicio disponible con reserva.
Ahora tienes la posibilidad de reservar un viaje el domingo a 4 nuevos horarios desde el Collège André Derain:
- 11:20
- 13:20
- 15:20
- 17:20
Estos horarios han sido seleccionados para permitirte llegar fácilmente a otras líneas de conexión:
- La línea R4 comienza su trayecto hacia Saint-Germain-en-Laye a las 11:30, 13:30, 15:30 y 17:30 en el Collège André Derain.
- La línea 52 comienza su trayecto hacia Poissy La Bruyère a las 15:30 y 17:35
¡Nos vemos pronto en nuestras líneas!