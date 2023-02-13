Noticias similares

DESDE EL 20 DE FEBRERO DE 2023

Las obras llevarán al cierre de la Rue Henri Barbusse en Dammarie-les-Lys, y las rutas de las líneas A y N serán modificadas en consecuencia. El final de los trabajos está previsto para el 31 de diciembre de 2023.

EN LÍNEA A

La ruta modificada entre el "Foch" y el "Jean de La Fontaine" solo para en dirección a "Chamlys".

• Las paradas "Marché Ouvert" y "Mairie" se posponen hasta la parada "Curie", que permanece accesible en ambas direcciones durante toda la duración de las obras. La parada "Château Bouillants" se traslada a la parada "Jean de La Fontaine".

• Los horarios se adaptarán entre la "Gare de Melun" y la "Chamlys" durante toda la duración de la obra, de lunes a viernes de 5:45 a.m. a 8:30 a.m. y de 5 p.m. a 8 p.m. y los sábados durante todo el día. Es posible hacer transbordo en las líneas E y N. Los domingos, la oferta permanece sin cambios.