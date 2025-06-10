Noticias similares

Un nuevo sistema de numeración de líneas

¿Por qué cambia el número de líneas?

La red de autobuses de Île-de-France está compuesta por casi 1.900 líneas y el sistema de numeración actual hace que haya muchas líneas con el mismo número. Las herramientas de búsqueda de horarios y rutas son regionales. Por eso a menudo es complicado encontrar la línea que te interesa. Por ejemplo, hay 13 líneas de autobús que tienen el número 10.

¿Cómo encontrar la forma de sortear los nuevos problemas?

Île-de-France se ha dividido en departamentos y sectores.

- En la cuenca de Mantois, todas tus líneas ahora se renombran desde el indicativo "54", al que se añade un número para ser consistente, cuando es posible, con el nombre antiguo de la línea (por ejemplo: la línea 74 pasa a ser la línea 5474).

- Los números de líneas exprés comienzan con el número de su departamento (por ejemplo, línea 7820, antigua línea A14 de Mantes).

¿Qué aportará este nuevo número a los usuarios?

Encontrarás tu línea de autobús más fácilmente porque será la única en Île-de-France que tendrá este número. Así, cuando escribes su número en los motores de búsqueda de la aplicación o en el sitio iledefrance-mobilites.fr, accederás directamente a la información sobre esta línea.