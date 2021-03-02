Noticias similares

¡Un servicio para aumentar la movilidad a diario! ¡El TàD de Marne-la-Vallée!

Desde el 22 de abril de 2024, vuestro servicio T&D ha sido sustituido por los autobuses nocturnos de la región.

Además, Pep's se convierte en Transport on Demand en Marne-la-Vallée

¡Los destinos y servicios siguen siendo los mismos! Solo cambian el teléfono, la web y la aplicación.

Información en la página web tad.idfmobilites.fr

¿Conoces el servicio Transport à la demande en Marne-la-Vallée (TàD)?

Complementario a la red de transporte existente, este servicio se ofrece en zonas donde el transporte público convencional (autobús o autocar) no está adaptado, para permitir que los residentes lleguen a una estación de tren, una línea de autobús convencional o a instalaciones importantes como hospitales, centros comerciales, centros culturales y de ocio.

Si viajas al sector Marne-la-Vallée, ¡puedes beneficiarte de los servicios de Marne-la-Vallée TàD!

¿Qué servicios ofrece?

5 destinos que ofrece Minibus:

  • Servicio diurno a las estaciones + Ocio (isla de ocio Jablines)

HACIA / DESDE GARE DE LAGNY-THORIGNY rue R. Poincaré / GARE DE CHESSY MLV NORD / ÎLE DE LOISIRS DE JABLINES

  • Servicio nocturno en la estación

SALIDAS DESDE LA ESTACIÓN LAGNY-THORIGNY rue R. Poincaré / ESTACIÓN BUSSY-ST-GEORGES / SALIDAS DESDE LA ESTACIÓN CHESSY MLV NORD / SALIDAS DESDE SERRIS VAL D'EUROPE

  • Servicio a los mercados de Lagny-sur-Marne y Magny-le-Hongre
  • Servicio al Hospital Grand Est Francen, sector Marne-la-Vallée

¿Cómo funciona?

Es accesible con reserva para cualquiera que tenga un billete válido (método de reserva en el folleto)

Funciona todo el año, incluidos los días festivos.

Como es complementario a la red de autobuses, le invitamos a consultar nuestro folleto en la web para conocer los servicios del ayuntamiento.

Para más información:

¡Que tengas un buen viaje con nuestro servicio!

