Noticias similares

Un nuevo sistema de numeración en el territorio de Sénart

¿Por qué cambia el número de líneas?

La red de autobuses en Île-de-France está compuesta por casi 1900 líneas, incluyendo 1500 en los suburbios exteriores, y el sistema actual de numeración hace que haya muchas líneas con el mismo número.

Las herramientas para buscar horarios y rutas son regionales, por lo que a menudo es complicado encontrar tu línea. Por ejemplo, hay 13 líneas de autobús que tienen el número 10.

¿Cómo encontrar la forma de sortear los nuevos problemas?

Île-de-France se ha dividido en departamentos y sectores, cada uno con un código específico. En el territorio de Sénart, todas las líneas de autobús comienzan ahora con la 37.

Siempre que es posible, se ha adoptado el número antiguo para facilitar el cambio (ejemplos: la línea 22 pasa a ser 3722, la línea de Citalien pasa a ser 3702, etc.).

Los números de línea Express comienzan con el número de su departamento (ejemplos: la línea 50 pasa a ser 7715, las líneas 54 y 55 pierden su estatus de línea Espress y pasan a ser 3754 y 3755)

¿Qué aportará este nuevo número a los usuarios?

Los usuarios podrán encontrar su línea de autobús más fácilmente, ya que será la única en Île-de-France que tendrá este número.

Por tanto, cuando escribamos su número en los motores de búsqueda de la aplicación o iledefrance-mobilites.fr sitio, podremos acceder directamente a la información sobre ella.