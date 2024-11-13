Noticias similares

Un nuevo sistema de numeración en el territorio de Sénart
¿Por qué cambia el número de líneas?
La red de autobuses en Île-de-France está compuesta por casi 1900 líneas, incluyendo 1500 en los suburbios exteriores, y el sistema actual de numeración hace que haya muchas líneas con el mismo número.
Las herramientas para buscar horarios y rutas son regionales, por lo que a menudo es complicado encontrar tu línea. Por ejemplo, hay 13 líneas de autobús que tienen el número 10.
¿Cómo encontrar la forma de sortear los nuevos problemas?
Île-de-France se ha dividido en departamentos y sectores, cada uno con un código específico. En el territorio de Sénart, todas las líneas de autobús comienzan ahora con la 37.
Siempre que es posible, se ha adoptado el número antiguo para facilitar el cambio (ejemplos: la línea 22 pasa a ser 3722, la línea de Citalien pasa a ser 3702, etc.).
Los números de línea Express comienzan con el número de su departamento (ejemplos: la línea 50 pasa a ser 7715, las líneas 54 y 55 pierden su estatus de línea Espress y pasan a ser 3754 y 3755)
¿Qué aportará este nuevo número a los usuarios?
Los usuarios podrán encontrar su línea de autobús más fácilmente, ya que será la única en Île-de-France que tendrá este número.
Por tanto, cuando escribamos su número en los motores de búsqueda de la aplicación o iledefrance-mobilites.fr sitio, podremos acceder directamente a la información sobre ella.
Una oferta más densa entre el teniente Moissy y Evry Courcouronnes
La nueva línea 7715 (ex-50): estación de Evry-Courcouronnes <> estación de Lieusaint-Moissy
La oferta de la línea mejora con:
- Un servicio aún más fino a Carré Sénart con la creación de la parada "Carré Allée Royale".
- Servicio más rápido a las estaciones de Lieusaint y Évry-Courcouronnes, así como a Carré Sénart
- Mejora en la frecuencia de los autobuses, con un paso cada 15 a 20 minutos entre semana y cada 30 o 45 minutos los sábados.
- Una nueva oferta los domingos cada 1 hora y 15 minutos de 6 a.m. a 8 p.m., es decir, 12 viajes de ida y vuelta por domingo.
- Los autobuses llegan más temprano por la mañana (5 de la mañana) y más tarde por la noche (22 horas).
Los municipios de Corbeil-Essonnes y Savigny-le-Temple dejarán de ser atendidos.
Los pasajeros podrán referirse a:
- Para el municipio de Savigny-le-Temple, en la RER D hasta la estación de Lieusaint o en la línea desde la plaza de la estación hasta la parada "Carré Trait d'Union" o en la línea hacia la parada "Carré Trait d'Union"
- Para el municipio de Corbeil-Essonnes, en las líneas Tzen1 o 4201 (anteriormente línea 401).
La nueva línea 3703 (ex-03): estación de Evry-Courcouronnes <> estación Lieusaint-Moissy
El trazado de la línea 3703 ha sido rediseñado para ofrecer un servicio más fino a los municipios de Lieusaint, Saint-Pierre-du-Perray, Saint-Germain-lès-Corbeil, Etiolles y Évry-Courcouronnes, además de la línea 7715.
Ofrece un nuevo enlace directo con Carré Sénart y la estación Lieusaint-Moissy para los municipios de Saint-Pierre-du-Perray, Saint-Germain-lès-Corbeil y Étiolles.
La frecuencia de los autobuses también se ha mejorado, con un paso cada 20 a 30 minutos entre semana y cada 30 o 45 minutos los sábados.