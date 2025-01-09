Noticias similares

La reestructuración responde a 3 principios:
- forma parte del programa para desarrollar la oferta de autobuses a escala regional liderada por Île-de-France Mobilités, que se está implementando localmente;
- se basa en las necesidades de los habitantes, en el análisis de los flujos de trabajo y los desplazamientos diarios;
- se está construyendo en línea con proyectos de transporte estructurados que, a largo plazo, fortalecerán las soluciones de movilidad existentes (cable C1 para el último trimestre de 2025).
La nueva oferta ofrece viajes en ambos lados de las estaciones, lo que permite cubrir las necesidades de viaje de forma más amplia con menos conexiones: ocio, estudio, trabajo. Atento a los nuevos ritmos de la vida, también ofrece más frecuencia durante el día y los sábados.
Finalmente, la creación de nuevas paradas y la evolución de los principios operativos de las líneas permiten un servicio local, acorde con las expectativas de los pasajeros. En el territorio, se crearán 12 paradas adicionales en los municipios de Montgeron, Boussy-Saint-Antoine, Quincy-sous-Sénart y Draveil.
Aquí encuentra la información sobre tus líneas:
Línea 4113 (ex B):
Para cubrir las necesidades de viaje, la línea se refuerza y ofrece un servicio adicional en las paradas de Le Petit y Verget.
Esta línea ofrece una frecuencia de 15 minutos durante las horas punta mantenida y la creación de una oferta horaria con una frecuencia de 30 minutos. Ofrece un amplio horario desde las 5:30 a.m. hasta las 10:30 p.m.
Línea 4114 (ex 14-D-12-F):
Una oferta simplificada y más legible con el cambio de 4 líneas a 1 línea, ofreciendo un nuevo enlace entre las ciudades de Draveil y Vigneux-sur-Seine con una oferta continua todo el día y toda la semana.
Atento a los nuevos ritmos de la vida, la oferta propuesta está más armonizada con la creación de viajes fuera de hora punta y la ampliación del horario de operaciones por la tarde de 5:30 a.m. a 10 p.m.
Ofrece una frecuencia de 12 minutos durante las horas punta de la mañana y la tarde, así como una frecuencia de 30 minutos en las horas poco concurridas.
Línea 4115 (ex A-H)
Un nuevo enlace entre los municipios de Vigneux-sur-Seine y Crosne.
Atenta a los nuevos ritmos, la oferta es armonizada, atractiva y sencilla. La frecuencia aumenta los domingos con un autobús cada 30 minutos de forma continua desde las 7 a.m. hasta las 9 p.m.
Línea 4116 (ex 16):
Un nuevo enlace con la estación Villeneuve-Saint-Georges que permite múltiples conexiones.
También da servicio al centro comercial Valdoly para sus habitantes.
Una frecuencia de 12 minutos durante las horas punta de la mañana y la tarde.
Línea 4120 (ex X):
Un nuevo enlace desde Quincy-sous-Sénart hasta la estación de Boissy-Saint-Léger (RER A).
Como preludio a la llegada del cable C1, la línea ofrece una nueva conexión con una estación para los habitantes.
Ofrece un nuevo servicio a la ciudad de Quincy-sous-Sénart y una frecuencia de un autobús cada 30 minutos durante la hora punta, como extensión hasta la estación Boissy-Saint-Léger.
Una nueva línea, el autobús nocturno de Villecresnes:
Una nueva oferta de autobús vespertino desde la estación de Yerres hasta la zona de Villecresnes, con un autobús cada 30 minutos de 21:00 a medianoche.
Para encontrar la información de todas tus líneas:
Página web: Île-de-France Mobilités www.iledefrance-mobilites.fr y aplicación móvil
Para seguir las noticias locales (solo en la web):
