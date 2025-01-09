Noticias similares

La reestructuración responde a 3 principios:

forma parte del programa para desarrollar la oferta de autobuses a escala regional liderada por Île-de-France Mobilités, que se está implementando localmente;

se basa en las necesidades de los habitantes, en el análisis de los flujos de trabajo y los desplazamientos diarios;

se está construyendo en línea con proyectos de transporte estructurados que, a largo plazo, fortalecerán las soluciones de movilidad existentes (cable C1 para el último trimestre de 2025).

La nueva oferta ofrece viajes en ambos lados de las estaciones, lo que permite cubrir las necesidades de viaje de forma más amplia con menos conexiones: ocio, estudio, trabajo. Atento a los nuevos ritmos de la vida, también ofrece más frecuencia durante el día y los sábados.

Finalmente, la creación de nuevas paradas y la evolución de los principios operativos de las líneas permiten un servicio local, acorde con las expectativas de los pasajeros. En el territorio, se crearán 12 paradas adicionales en los municipios de Montgeron, Boussy-Saint-Antoine, Quincy-sous-Sénart y Draveil.

Aquí encuentra la información sobre tus líneas: