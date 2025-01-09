Noticias similares

UNA OFERTA MÁS LEGIBLE CON LA RENUMERACIÓN

¿Por qué cambia el número de líneas?

La red de autobuses en Île-de-France está compuesta por casi 1900 líneas, incluyendo 1500 en los suburbios exteriores, y el sistema actual de numeración hace que haya muchas líneas con el mismo número.

Las herramientas para buscar horarios y rutas son regionales, por lo que a menudo es complicado encontrar tu línea. Por ejemplo, hay 13 líneas de autobús que tienen el número 10.

Actualmente, hay nombres muy diferentes (12, N133, 501, Soir) y duplicados en los números de línea (hay 12 líneas con la misma letra: 2 A, 2 B, 2 C... en la red actual de autobuses), lo que complica la comprensión de la red.

¿Cómo encontrar la forma de sortear los nuevos problemas?

Île-de-France se ha dividido en departamentos y sectores, cada uno con un código específico.

En la zona de Val d'Yerres Val de Seine, todas las líneas de autobús comenzarán ahora con la 41. Siempre que es posible, el número antiguo se ha retomado lo mejor posible para facilitar el cambio (ejemplo: el 16 se convierte en 4116, etc.).

Los números de línea expresa comienzan con el número de su departamento (por ejemplo, la línea 9101).

¿Qué aportará este nuevo número a los usuarios?

Los usuarios podrán encontrar su línea de autobús más fácilmente, ya que será la única en Île-de-France que tendrá este número.

Por tanto, cuando escribamos su número en los motores de búsqueda de la aplicación o iledefrance-mobilites.fr sitio, podremos acceder directamente a la información sobre ella.

Habrá 5 categorías de línea según su función y vocación:

Las líneas principales, numeradas del 10 al 22, ofrecen un excelente servicio a las zonas residenciales, en conexión con instalaciones locales como estaciones de tren, escuelas y, además de las líneas estructuradas.

las líneas complementarias, numeradas del 30 al 36, complementan las líneas principales y ofrecen conexiones con las cuencas circundantes como Servon y el Mercado Internacional de Rungis.

la línea exprés 9101 ofrece una conexión más directa y rápida desde Brunoy hasta Evry-Courcouronnes.

Las filas de las escuelas, numeradas del 50 al 62, sirven a las escuelas de la región. Su funcionamiento se adapta a los ritmos escolares, es decir, de lunes a viernes durante el periodo escolar, hasta los horarios de las entradas y salidas principales.

Las líneas nocturnas y los autobuses nocturnos permanecen sin cambios y mantienen los mismos nombres.

Todas estas líneas están abiertas a todos los pasajeros con billete válido en la red Île-de-France Mobilités.