Noticias similares

4 veces más buenas razones para llegar a casa + tarde
Por la tarde, de lunes a sábado, tus autobuses nocturnos toman el relevo y te esperan por:
- Estación Lagny – Thorigny de 21:30 a medianoche, cada 30 minutos
Servicio a todas las paradas de los municipios de Carnetin, Dampmart, Pomponne y Thorigny-sur-Marne
- Estación Bussy-Saint-Georges de 21:00 a medianoche, cada 30 minutos
Servicio a todas las paradas de los municipios de Ferrières-en-Brie y Pontcarré. También da servicio a las paradas al sur del RER A en Bussy-Saint-Georges
- Estación Val d'Europe de 21:00 a 23:15, cada 45 minutos
Servicio a todas las paradas en los municipios de Favières, Jossigny, Villeneuve-le-Comte y Villeneuve-Saint-Denis
- Estación de tren Marne-la-Vallée Chessy de 21:00 a 23:00, cada 30 minutos
Servicio a todas las paradas de los municipios de Chalifert, Coupvray, Jablines y Lesches