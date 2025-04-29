Autobuses nocturnos en Marne-la-Vallée: una solución de movilidad nocturna accesible y flexible, sin reserva

Publicado el

Lectura 1 min

Servicio sin reserva y accesible para cualquier pasajero con un billete válido.

4 veces más buenas razones para llegar a casa + tarde

Por la tarde, de lunes a sábado, tus autobuses nocturnos toman el relevo y te esperan por:

  • Estación Lagny – Thorigny de 21:30 a medianoche, cada 30 minutos
    Servicio a     todas las paradas de los municipios de Carnetin, Dampmart, Pomponne y Thorigny-sur-Marne

Para acceder a toda la información sobre tu autobús vespertino Lagny-Thorigny

 -  964.0 KB
  • Estación Bussy-Saint-Georges de 21:00 a medianoche, cada 30 minutos
    Servicio a     todas las paradas de los municipios de Ferrières-en-Brie y Pontcarré. También da servicio a las paradas al sur del RER A en Bussy-Saint-Georges

Para acceder a toda la información sobre tu autobús nocturno Bussy-Saint-Georges

 -  941.2 KB
  • Estación Val d'Europe de 21:00 a 23:15, cada 45 minutos
    Servicio a     todas las paradas en los municipios de Favières, Jossigny, Villeneuve-le-Comte y Villeneuve-Saint-Denis

Para acceder a toda la información sobre tu autobús nocturno en el Val d'Europe

 -  985.4 KB
  • Estación de tren Marne-la-Vallée Chessy de 21:00 a 23:00, cada 30 minutos
    Servicio a     todas las paradas de los municipios de Chalifert, Coupvray, Jablines y Lesches

Para acceder a toda la información sobre tu autobús nocturno Marne-la-Vallée Chessy

 -  1.1 MB

Noticias similares