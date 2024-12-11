Noticias similares

Tus cambios para el inicio del curso 2025

Publicado el

Lectura 2 min

A partir del 6 de enero de 2025, se esperan cambios en tus líneas 6160, 6161 y 6164. Consulta los detalles de los cambios a continuación.

Cambios en tus líneas 6160 y 6161:

La línea 6160 se fusiona con la línea 6161 a partir del lunes 6 de enero de 2025. La línea 6161 conectará la estación Versailles Château Rive Gauche con Buc Haut-Pré, pasando por ZI Nord (Buc) y en determinados momentos terminará en Magny-les-Hameaux ZA du Bois des Roches.

La línea 6161 ya no servirá las paradas de Château-Massotte Morane Saulnier, Audemars, Fourny, Tabuteau y Roland Garros. Para llegar a estas paradas, puedes tomar la línea 6162.

La línea 6160 está descontinuada; para llegar a Geneviève-Aubé y ZA du Bois des Roches, se puede tomar la nueva línea 6161.

Para llegar a las paradas Trou Salé, Mare Chevalier y Centre (Toussus-le-Noble), se puede tomar la línea 6162.

Línea de termómetros 6161

Haz clic aquí para consultar el nuevo horario de la línea 6161

 -  1.0 MB

Termómetro 6162

Para la conexión de Versalles a Magny les Hameaux (ZA du Bois des Roches), puedes tomar la nueva línea 6161 con:

  • 4 salidas desde la estación de tren Versailles-Château Rive Gauche entre las 7:45 y las 9:20.
  • 6 salidas desde la ZA du Bois des Roches entre las 16:10 y las 19:10.

Para el enlace Magny les Hameaux (ZA du Bois des Roches/Châteaufort) a Versalles, se puede tomar la nueva línea 6161 con:

  • 4 salidas desde ZA du Bois des Roches entre las 7:10 y las 8:55 a.m.
  • 6 salidas desde la estación Versailles-Château Rive-Gauche entre las 16:50 y las 19:50.

¡TU LÍNEA TE LLEVA A VÉLIZY 2!

A partir del 6 de enero de 2025, su línea conectará Versalles (Gare de Versailles Chantiers Abbé-Rousseaux) con el centro comercial Vélizy 2 en conexión con el Tranvía 6, pasando por Buc, Les Loges-en-Josas y Jouy-en-Josas.

Tu línea 6164 circulará cada 15 minutos en hora punta (terminal Gare de Jouy-en-Josas) y luego cada 30 minutos en horas valle.

  • El horario de tu línea 6164 está aumentando con salidas entre las 6 a.m. y las 9:30 p.m.
  • Su línea 6164 ahora circulará los sábados de 9:15 a.m. a 8:15 p.m. hasta Vélizy 2.

Haz clic aquí para consultar el nuevo horario de la línea 6164

 -  2.5 MB

Evolución del servicio ZI Nord (Buc):

Para llegar a la parada ZI Nord en la localidad de Buc, se pueden tomar las nuevas líneas 6161 y 6164. También puedes tomar la línea 6162 parando en Blériot-Jean Casale (a 5 minutos andando).

Los nuevos horarios para tus líneas están disponibles en la sección de contorno - horarios

¡Buen viaje con nuestras líneas!

Noticias similares