Noticias similares

Cambios en tus líneas 6160 y 6161:
La línea 6160 se fusiona con la línea 6161 a partir del lunes 6 de enero de 2025. La línea 6161 conectará la estación Versailles Château Rive Gauche con Buc Haut-Pré, pasando por ZI Nord (Buc) y en determinados momentos terminará en Magny-les-Hameaux ZA du Bois des Roches.
La línea 6161 ya no servirá las paradas de Château-Massotte Morane Saulnier, Audemars, Fourny, Tabuteau y Roland Garros. Para llegar a estas paradas, puedes tomar la línea 6162.
La línea 6160 está descontinuada; para llegar a Geneviève-Aubé y ZA du Bois des Roches, se puede tomar la nueva línea 6161.
Para llegar a las paradas Trou Salé, Mare Chevalier y Centre (Toussus-le-Noble), se puede tomar la línea 6162.
Línea de termómetros 6161
Termómetro 6162
Para la conexión de Versalles a Magny les Hameaux (ZA du Bois des Roches), puedes tomar la nueva línea 6161 con:
- 4 salidas desde la estación de tren Versailles-Château Rive Gauche entre las 7:45 y las 9:20.
- 6 salidas desde la ZA du Bois des Roches entre las 16:10 y las 19:10.
Para el enlace Magny les Hameaux (ZA du Bois des Roches/Châteaufort) a Versalles, se puede tomar la nueva línea 6161 con:
- 4 salidas desde ZA du Bois des Roches entre las 7:10 y las 8:55 a.m.
- 6 salidas desde la estación Versailles-Château Rive-Gauche entre las 16:50 y las 19:50.
¡TU LÍNEA TE LLEVA A VÉLIZY 2!
A partir del 6 de enero de 2025, su línea conectará Versalles (Gare de Versailles Chantiers Abbé-Rousseaux) con el centro comercial Vélizy 2 en conexión con el Tranvía 6, pasando por Buc, Les Loges-en-Josas y Jouy-en-Josas.
Tu línea 6164 circulará cada 15 minutos en hora punta (terminal Gare de Jouy-en-Josas) y luego cada 30 minutos en horas valle.
- El horario de tu línea 6164 está aumentando con salidas entre las 6 a.m. y las 9:30 p.m.
- Su línea 6164 ahora circulará los sábados de 9:15 a.m. a 8:15 p.m. hasta Vélizy 2.
Evolución del servicio ZI Nord (Buc):
Para llegar a la parada ZI Nord en la localidad de Buc, se pueden tomar las nuevas líneas 6161 y 6164. También puedes tomar la línea 6162 parando en Blériot-Jean Casale (a 5 minutos andando).
Los nuevos horarios para tus líneas están disponibles en la sección de contorno - horarios
¡Buen viaje con nuestras líneas!