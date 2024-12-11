Noticias similares

Cambios en tus líneas 6160 y 6161:

La línea 6160 se fusiona con la línea 6161 a partir del lunes 6 de enero de 2025. La línea 6161 conectará la estación Versailles Château Rive Gauche con Buc Haut-Pré, pasando por ZI Nord (Buc) y en determinados momentos terminará en Magny-les-Hameaux ZA du Bois des Roches.

La línea 6161 ya no servirá las paradas de Château-Massotte Morane Saulnier, Audemars, Fourny, Tabuteau y Roland Garros. Para llegar a estas paradas, puedes tomar la línea 6162.

La línea 6160 está descontinuada; para llegar a Geneviève-Aubé y ZA du Bois des Roches, se puede tomar la nueva línea 6161.

Para llegar a las paradas Trou Salé, Mare Chevalier y Centre (Toussus-le-Noble), se puede tomar la línea 6162.