Noticias similares

Cambios en tus líneas 6160, 6161 y 6163:
¡A partir del lunes 3 de marzo de 2025, la línea 6160 volverá a funcionar en tu red!
Retomará su itinerario así como sus horarios.
Línea de termómetros 6160
A partir del lunes 3 de marzo de 2025, la línea 6161 volverá a su ruta original entre la estación Versailles Château Rive Gauche y Buc Haut Pré.
La línea 6161 también retomará sus antiguos horarios.
Línea de termómetros 6161
A partir del lunes 3 de marzo de 2025, la línea 6163 volverá a su ruta original y ya no pasará por las paradas de Centre y Mare-Chevalier (Toussus le Noble).
Línea de termómetros 6163