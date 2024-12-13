Noticias similares

Tus cambios para el inicio del curso el 3 de marzo de 2025

A partir del 3 de marzo de 2025, se esperan cambios en tus líneas 6160, 6161 y 6163. Consulta los detalles de los cambios a continuación.

Cambios en tus líneas 6160, 6161 y 6163:

¡A partir del lunes 3 de marzo de 2025, la línea 6160 volverá a funcionar en tu red!

Retomará su itinerario así como sus horarios.

Línea de termómetros 6160

Haz clic aquí para ver el nuevo horario 6160

 -  460.6 KB

A partir del lunes 3 de marzo de 2025, la línea 6161 volverá a su ruta original entre la estación Versailles Château Rive Gauche y Buc Haut Pré.

La línea 6161 también retomará sus antiguos horarios.

Línea de termómetros 6161

Haz clic aquí para consultar el nuevo horario de la línea 6161

 -  2.2 MB

A partir del lunes 3 de marzo de 2025, la línea 6163 volverá a su ruta original y ya no pasará por las paradas de Centre y Mare-Chevalier (Toussus le Noble).

Línea de termómetros 6163

