Noticias similares

¿Por qué cambia el número de líneas?

Île-de-France Mobilités quiere mejorar la legibilidad de la red regional de autobuses, trabajando en la numeración de las líneas de autobús para que cada una tenga un número único.

El territorio de Gran Melun será de los primeros en beneficiarse de esta nueva numeración.

La red de autobuses en Île-de-France está compuesta por casi 1900 líneas, incluyendo 1500 en los suburbios exteriores, y el sistema actual de numeración hace que haya muchas líneas con el mismo número.

Las herramientas para buscar horarios y rutas son regionales, por lo que a menudo es complicado encontrar tu línea. Por ejemplo, hay 13 líneas de autobús que tienen el número 10.

¿Cómo encontrar la forma de sortear los nuevos problemas?

Île-de-France se ha dividido en departamentos y sectores, cada uno con un código específico. En el territorio de Grand Melun, todas las líneas de autobús comienzan ahora con la 36.

Además, todas las líneas escolares "Sxx" ahora se han renombrado desde el prefijo de área 36, al que se añade un número acorde con el nombre antiguo (por ejemplo, la S9 pasa a ser 3659, la S11 pasa a ser 3661, etc.).

¿Qué te traerá este nuevo número?

Podrás encontrar tu línea de autobús más fácilmente, porque será la única en Île-de-France que tiene este número.

Así, cuando escribas su número en los motores de búsqueda de la aplicación o en el sitio iledefrance-mobilites.fr, podrás acceder directamente a la información sobre ella.

Tabla de mapeo de líneas