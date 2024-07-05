Noticias similares

Algunas líneas en la región de Centro y Yvelines del Sur se ven afectadas por la organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, en particular por:

El establecimiento de los sitios efímeros de Versalles del 8 de julio al 8 de septiembre de 2024,

La aprobación de la Llama Olímpica el 23 de julio de 2024,

La carrera ciclista masculina del 3 de agosto de 2024,

La Carrera Ciclista Femenina del 4 de agosto de 2024,

El Maratón los días 10 y 11 de agosto de 2024,

La aprobación de la Llama Paralímpica el 27 de agosto de 2024.

A continuación encontrarás los detalles de las líneas en cuestión:

Impactos en el territorio del Centro y de los Yvelines del Sur

Impactos en la red de Île-de-France

Para más información

