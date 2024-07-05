Noticias similares

Algunas líneas en la región de Centro y Yvelines del Sur se ven afectadas por la organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, en particular por:
- El establecimiento de los sitios efímeros de Versalles del 8 de julio al 8 de septiembre de 2024,
- La aprobación de la Llama Olímpica el 23 de julio de 2024,
- La carrera ciclista masculina del 3 de agosto de 2024,
- La Carrera Ciclista Femenina del 4 de agosto de 2024,
- El Maratón los días 10 y 11 de agosto de 2024,
- La aprobación de la Llama Paralímpica el 27 de agosto de 2024.
A continuación encontrarás los detalles de las líneas en cuestión:
- Las líneas de la red urbana de Rambouillet A, B, C, D y E : ruta modificada el 23 de julio de 2024 entre las 05:45 y las 09:00. Encuentra los detalles de estos cambios.
- Línea 39-17 – Saint-Rémy-lès-Chevreuse <> La Verrière: ruta modificada el 23 de julio de 2024 entre las 14:30 y las 15:30 y el 3 de agosto de 2024 entre las 11:48 y las 14:33. Encuentra los detalles de estos cambios.
- Línea exprés 60 – Mantes-la-Ville <> Rambouillet: ruta modificada el 23 de julio de 2024 de 08:00 a 12:00 y el 27 de agosto entre las 10:00 y las 10:40. Encuentra los detalles de estos cambios.
- Línea exprés 67 – Houdan <> Montigny-le-Bretonneux: ruta modificada el 23 de julio de 2024 a las 12:00 p.m., el 3 de agosto de 2024 entre las 10:05 a.m. y las 14:05 y el 27 de agosto entre las 10:00 a.m. y las 10:40 a.m. y entre 14:00 y 3:00 p.m. Encuentra los detalles de estos cambios.
- Línea 12 – Plaisir <> Saint-Germain-de-la-Grange: ruta modificada el 3 de agosto de 2024 entre las 10:40 y la 13:40 horas. Encuentra los detalles de estos cambios.
- Línea exprés 12 – Saint-Quentin-en-Yvelines <> Rambouillet: ruta modificada el 3 de agosto de 2024 entre las 11:00 y las 15:00. Encuentra los detalles de estos cambios.
- Línea 23 – Les Clayes-sous-Bois <> Saint-Germain-en-Laye: ruta modificada el 23 de julio de 2024 entre las 15:00 y las 17:00 y el 3 de agosto de 2024 entre las 8:50 y las 10:20. Encuentra los detalles de estos cambios.
- Línea 5 – Montigny-le-Bretonneux <> Les Mesnuls: ruta modificada el 3 de agosto de 2024 entre las 11:00 y las 18:00. Encuentra los detalles de estos cambios.
- Línea 39-103 – Saint-Rémy-lès-Chevreuse <> Cernay-la-Ville: ruta modificada el 3 de agosto de 2024 a las 14:00. Encuentra los detalles de estos cambios.
- Línea 39-403 – Saint-Rémy-lès-Chevreuse <> Chevreuse: ruta modificada el 3 de agosto de 2024 entre las 11:55 y las 15:00 y el 4 de agosto de 2024 entre las 12:40 y las 16:05. Encuentra los detalles de estos cambios.
- Línea N160 – Paris <> Plaisir: ruta modificada en la noche del 10 al 11 de agosto de 2024 de 21:00 a 4:00 a.m. Encuentra los detalles de estos cambios.
- Línea N161 – París <> La Verrière: ruta modificada del 8 de julio al 8 de septiembre de 2024 y la noche del 10 al 11 de agosto de 2024 de 21:00 a 4:00 a.m. Encuentra los detalles de estos cambios.
- Línea N162 – París <> Rambouillet: ruta modificada en la noche del 10 al 11 de agosto de 2024 de 21:00 a 4:00 a.m. Encuentra los detalles de estos cambios.
Impactos en el territorio del Centro y de los Yvelines del Sur
