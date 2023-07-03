Noticias similares

Tus líneas cambian al inicio del curso escolar con la llegada de tus nuevas líneas R y S y tus nuevas líneas Ourcq Oeste y Ourcq Este TàD:

Consulta el horario de la línea R para el periodo de verano y fin

de semana. Consulta el horario de la línea S

Consulta el folleto sobre la nueva TàD

Tu nueva línea 10 solo funcionará durante el periodo escolar.

Asume el servicio existente desde el Lycée Gué hasta Tresmes desde/hacia Meaux y desde/hacia May-en-Multien (antigua línea 65), de/hacia Trocy-en-Multien / Le Plessis-Placy / Etrepilly (antigua línea 11).

La salida directa de las 8:10 de la mañana desde el Lycée Gué a Tresmes desde tu antigua línea 47 está integrada en tu línea 10.

Consulta el horario de la línea 10

Tu nueva línea 22 ha sido modificada: el servicio a May-en-Multien es asumido por la línea S y el a Congis-sur-Thérouanne es asumido por la línea R.

Consulta el horario de la línea 22

Tu línea 23 da servicio a una nueva parada en la localidad de Isles-lès-Meldeuses "la Briquetterie" en la D17 en el campamento.

Consulta el horario de la línea 23

Tu nueva línea 40 es simplificada y solo da servicio a los municipios de May-en-Multien y Ocquerre (parada "Route d'Ocquerre") en dirección al colegio Lizy.

El servicio a Échampeu se transfiere a la línea 41.

El servicio al instituto Lizy desde la comuna de Plessis-Placy lo proporciona la línea 46.

Consulta el horario de la línea 40

Tu nueva línea 41 ahora está dedicada a atender la escuela secundaria Lizy.

Además, los municipios de Vendrest, Cocherel, Jaignes, Tancrou y Ocquerre (La Trousse) serán atendidos por el TàD Ourcq Est de lunes a sábado.

La localidad de Mary-sur-Marne (parada "Maladrerie") estará servida por la línea R de lunes a domingo.

La conexión mejora con la línea 61 en la estación Lizy-sur-Ourcq.

Consulta el horario de la línea 41

Tu nueva línea 42 solo funcionará durante el periodo escolar, de lunes a viernes.

La conexión mejora con la línea 61 en la estación Lizy-sur-Ourcq.

Además, los municipios de Dhuisy, Germigny-sous-Coulombs, Vendrest y Ocquerre (parada "Mairie") estarán servidos por el TàD Ourcq Est de lunes a sábado.

Consulta el horario de la línea 42

Tu nueva línea 46 está simplificada con rutas idénticas hacia y desde el colegio para dar servicio al instituto Lizy.

Además, los municipios de Vincy-Manoeuvre, Le Plessis-Placy y Puisieux serán atendidos por el TàD Ourcq Ouest.

Consulta el horario de la línea 46

La ruta de tu línea 50 no cambia y los tiempos de viaje se ajustan.

Consulta el horario de la línea 50

Su nueva línea 52 ha sido modificada: el terminal de la línea para la salida a las 18:00 (de lunes a jueves) es Cocherel Centre.

Los tiempos de viaje se ajustan.

Además, los municipios de Cocherel, Dhuisy, Germigny-sous-Coulombs y Coulomb-en-Valois estarán servidos por el TàD Ourcq Est.

Consulta el horario de la línea 52

Su nueva línea 53 ha sido modificada: el terminal de la línea para la salida a las 18:00 (de lunes a jueves) es Mairie de Lizy.

Además, los municipios de Ocquerre, Vendrest, Coulombs-en-Valois y Lizy-sur-Ourcq estarán servidos por el TàD Ourcq Est.

Consulta el horario de la línea 53

Su nueva línea 54 ha sido modificada: la salida de las 8:25 de la mañana desde el Collège de Crouy hacia el Collège de Lizy ya no está disponible y los horarios de viaje han sido revisados.

Consulta el horario de la línea 54

Tu nueva línea 54 bis ha sido modificada, la salida a las 16:26 desde la parada "Poste" en May-en-Multien hacia el Collège de Crouy ya no está garantizada y se revisan los tiempos de viaje.

Consulte el horario de la línea 54Bis

El trazado de la línea 61 permanecesin cambios y los tiempos de viaje se ajustan.

Consulta el horario de la línea 61

Tu antigua línea 61Bis ha sido reemplazada por tu Ourcq East TàD.

La conexión con el tren P se realizará en la estación de Lizy-sur-Ourcq (la estación de Changis no está servida por el TàD)

Consulta el folleto sobre la nueva DRT