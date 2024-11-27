Noticias similares

Como parte de las obras en el nuevo auditorio de la ciudad de Saint-Leu-la-Forêt, se están implementando los arreglos de tráfico.

Como resultado, a partir del 2 de diciembre de 2024, las líneas 30-14 se adaptan con un nuevo recorrido de vía, comenzando en la parada "Les Diablots".

Las paradas "Piscine", "Poste Annexe", "Collège Landowska" y "Les Tilleuls" ya no estarán atendidas en dirección a la estación Saint-Leu-la-Forêt.

Estas paradas solo se ofrecerán en dirección a la estación de tren Le Plessis Bouchard de Franconville.