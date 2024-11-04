Noticias similares

Para mejorar la regularidad de su ruta 777, los cambios en horario y ruta entrarán en vigor a partir del lunes 4 de noviembre de 2024.
A continuación se pueden encontrar detalles de los cambios:
Cambio en los horarios de ciertas rutas de tu línea:
- De lunes a viernes durante todo el año, el trayecto de las 6:36 de Charny Poste a Gare de Meaux se adelanta a las 6:25.
- De lunes a viernes solo durante los periodos escolares, la carrera de las 7:12 a.m. desde la estación de Meaux hasta el Lycée Pierre de Coubertin se adelanta a las 7:05 a.m.
- De lunes a viernes solo durante los periodos escolares, la carrera de las 8:05 a.m. desde Chauconin-Neufmontiers – Iglesia de Saint-Saturnin se adelanta a las 7:45 a.m. y atiende al instituto George Sand a las 7:59 a.m., así como al instituto Pierre de Coubertin a las 8:09 a.m.
- De lunes a viernes durante los periodos escolares, la carrera de las 7:23 a.m. desde Charny Gare sirve a la estación de Meaux a las 8:05 a.m. en lugar de a las 7:55.
Cambiar de ruta en algunas rutas de tu línea:
- De lunes a viernes durante el periodo escolar, el trayecto de las 8:13 a.m. se modifica, ya no da servicio a la estación de Meaux. La salida es de Charny Gare a las 8:33 de la mañana en dirección a Jean Rose.
- De lunes a viernes durante el periodo escolar, la carrera de las 8:14 a.m. desde la estación Meaux ahora da servicio a los municipios de Charny y Villeroy.
- Los lunes, martes, jueves y viernes durante los periodos escolares, el trayecto de las 12:11 p.m. desde la estación Meaux hasta Chauconin-Neufmontiers se cancela.