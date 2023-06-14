Noticias similares

A partir del 1 de agosto de 2023, tu nuevo autobús nocturno N137 conectará Fontainebleau con París de 1 a.m. a 5 a.m., con un trayecto desde París Gare de Lyon > Gare de Fontainebleau Avon en 1 hora y 34 minutos, todo el año, los 7 días de la semana. La ruta se extiende hasta Montereau-Fault-Yonne los fines de semana y festivos.
Encuentra todas las noticias, rutas y horarios de tus líneas en la web de iledefrance-mobilites.fr
Y en la cuenta de Twitter @FBleau_IDFM (@COMETE_interval hasta el 31 de julio de 2023)