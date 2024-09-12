Noticias similares

¿Te apasionan los autobuses o simplemente tienes curiosidad por saber cómo funciona un Centro de Operaciones de Autobuses?

Con motivo de los Días Europeos del Patrimonio, los días 21 y 22 de septiembre de 2024, su red de autobuses Île-de-France Mobilités en la zona de Grand Melun le invita a una visita guiada al Centro Operativo de Autobuses en Vaux-le-Pénil.

Conoce a nuestros equipos durante una sesión el domingo 22 de septiembre de 2024:

Sesión de 9:30 a 11:00

Sesión de 11:30 a 13:00

El registro es posible para adultos o menores de 16 años con permiso parental. Los menores de 16 años deben ir acompañados por un adulto.

Nos pondremos en contacto contigo por correo electrónico para confirmar tu asistencia.

Esperamos verle en:

Centro Operativo de Autobuses de Grand Melun

400, rue des Trois Tilleuls, 77000, Vaux-le-Pénil, Francia

Acceso al autobús: línea 3607 parada Foch Niepce + 5 minutos a pie

Aparcamiento para visitantes que deseen venir en coche.

Para saber más y encontrar toda la información y noticias de tráfico en tu zona, visita nuestra cuenta X: @Melun_IDFM