La Ley de Discapacidad tiene 20 años. Y en el transporte, ¿dónde estamos?

El 11 de febrero de 2005 se aprobó la Ley nº 2005-102 sobre igualdad de derechos y oportunidades, participación y ciudadanía de las personas con discapacidad.

En el centro de esta ley está el acceso independiente de las personas con discapacidad a los sistemas de transporte. El artículo 45 de esta ley establece específicamente que: "La cadena de viaje, que incluye el entorno construido, las carreteras, el desarrollo de espacios públicos, los sistemas de transporte y su intermodalidad, está organizada para permitir su accesibilidad total a personas con discapacidad o con movilidad reducida."

En particular, la ley especifica la obligación de hacer accesibles las redes de transporte público para todo tipo de discapacidades, en un plazo determinado de 10 años. La ley se complementará en 2014 con ordenanzas (la Sd'Ap), que establecerán una nueva fecha límite (2024) para la implementación de obras de accesibilidad.

En Île-de-France, 4 de cada 10 residentes de Île-de-France están discapacitados temporal o permanentemente.

Así que, 20 años después, ¿cuál es la situación del transporte de Île-de-France?