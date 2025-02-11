La Ley de Discapacidad tiene 20 años. Y en el transporte, ¿dónde estamos?
El 11 de febrero de 2005 se aprobó la Ley nº 2005-102 sobre igualdad de derechos y oportunidades, participación y ciudadanía de las personas con discapacidad.
En el centro de esta ley está el acceso independiente de las personas con discapacidad a los sistemas de transporte. El artículo 45 de esta ley establece específicamente que: "La cadena de viaje, que incluye el entorno construido, las carreteras, el desarrollo de espacios públicos, los sistemas de transporte y su intermodalidad, está organizada para permitir su accesibilidad total a personas con discapacidad o con movilidad reducida."
En particular, la ley especifica la obligación de hacer accesibles las redes de transporte público para todo tipo de discapacidades, en un plazo determinado de 10 años. La ley se complementará en 2014 con ordenanzas (la Sd'Ap), que establecerán una nueva fecha límite (2024) para la implementación de obras de accesibilidad.
En Île-de-France, 4 de cada 10 residentes de Île-de-France están discapacitados temporal o permanentemente.
Así que, 20 años después, ¿cuál es la situación del transporte de Île-de-France?
Figuras clave sobre accesibilidad en la red Île-de-France Mobilités
Metro
- 100% accesible para discapacidades visuales, auditivas y cognitivas
- 216 ascensores
- Escaleras mecánicas 793
Tranvía
- El 100% de las líneas de tranvía urbano son accesibles (10 líneas, 199 estaciones)
- El 100% de los tranvías están equipados con anuncios visuales y sonoros
Autobús
- El 100% de los autobuses están equipados con anuncios visuales y sonoros
- Se pueden acceder a 540 líneas de autobús y autocar en Île-de-France, incluyendo el 100% de las líneas parisinas desde 2010
Líneas de metro 11 y 14
- 29 estaciones accesibles con total autonomía
RER y trenes
- El 100% de las estaciones RER A y B en París son accesibles
- El 100% de las estaciones RER A, B, D y E son accesibles
- 1 agente presente en cada estación para acompañar a las personas con discapacidad (con reserva)
- 300 estaciones de tren accesibles para todas las discapacidades
2.400 millones de euros para hacer accesible el transporte en la región de Île-de-France
Desde 2016, Île-de-France Mobilités ha invertido más de 2.400 millones de euros en una política importante para transformar su red. Una política llevada de la mano con asociaciones, operadores, autoridades locales y la región de Île-de-France.
¿El objetivo? Mejorar la accesibilidad, el confort y aportar cada vez más independencia a las personas con discapacidad en el transporte público.
Nuevas líneas, ampliaciones y estaciones: ¡accesibles!
Aunque el histórico metro de París presenta un gran desafío de accesibilidad, especialmente para las personas en silla de ruedas, todos los proyectos de nuevas estaciones y estaciones, nuevas líneas, ampliaciones de líneas o nuevos vehículos (metros, autobuses, tranvías, RER y trenes) realizados desde 2005 han sido diseñados cumpliendo con las normas de accesibilidad y ofrecen conexiones con líneas que también son accesibles.
300 estaciones accesibles
En los últimos años, las inversiones realizadas por Île-de-France Mobilités han hecho posible que 300 estaciones en la red de trenes y RER sean accesibles y el 97% del tráfico de pasajeros en la red ferroviaria, gracias a la accesibilidad de las estaciones más importantes de la red de Île-de-France con alta afluencia, como la estación Saint-Denis, una de las principales de la región con 27 millones de pasajeros anuales, con un proyecto por valor de 165 millones de euros.
10 líneas de tranvía y 199 estaciones para atender a todo el público
Además de estas estaciones, hay 10 líneas de tranvía y 199 estaciones, todas ellas totalmente accesibles para todos y mejoran los desplazamientos de los usuarios con movilidad reducida.
Autobuses y autocares: cada vez más accesibles
540 líneas de autobús y autocar por toda Île-de-France, incluyendo el 100% de las líneas parisinas.
Metro: nuevas líneas y ampliaciones accesibles
Finalmente, en lo que respecta al metro, el proyecto más difícil de implementar debido a la geografía de París y las limitaciones urbanas, ahora hay 29 estaciones accesibles en total autonomía, incluyendo 21 en la línea 14, que es totalmente accesible, y 8 estaciones en la línea 11, recientemente ampliada hasta Rosny-Bois-Perrier. Para 2031, se añadirán 68 estaciones adicionales al metro accesible de Île-de-France, con las líneas 15, 16, 17 y 18.
¿Es accesible el histórico metro parisino? ¡La obra del siglo para el "Metro para todos"!
Este es EL punto más complejo para hacer accesible el metro de Île-de-France: el metro de París. Circulando bajo innumerables edificios haussmannianos del siglo XIX, compuesto por la multitud de redes que cruzan el sótano, el histórico metro (líneas 1 a 13), uno de los más antiguos del mundo, aún no es suficientemente accesible para personas con movilidad reducida.
Una situación compleja, difícil de resolver, pero que no impide que se realicen trabajos para mejorar la accesibilidad de la red histórica. Así, en octubre de 2024, Île-de-France Mobilités organizó la primera Conferencia sobre Accesibilidad del Metro, en colaboración con la región de Île-de-France, para reunir a todos los implicados.
Como resultado, se lanzó el proyecto "Metro para todos". El objetivo: iniciar concretamente la transformación del histórico metro de París. Una ambición estimada entre 15 y 20 mil millones de euros, comprometida durante 20 años. Una inversión dividida a partes iguales entre la región de Île-de-France, la ciudad de París y el Estado.
Los 3 avances concretos del proyecto "Metro para todos"
- Se liberaron 1 millón de euros para finalizar el estudio de viabilidad para la accesibilidad de la línea 6 (la primera línea piloto en hacerse accesible)
- 3 millones de euros para cartografiar toda la red de metro y encontrar soluciones concretas
- Creación de un comité "Metro para todos" con la Región, la Ciudad de París, los departamentos implicados, la RATP y el Estado para trabajar mano a mano
Alternativas 100% accesibles para desplazarse por París
Mientras se esperan los avances revolucionarios del Metro para todos, el 100% de las líneas de metro son ahora accesibles para personas con discapacidades intelectuales, visuales y auditivas, al igual que las líneas RER y de tren de Île-de-France, denominadas Cap'Handéo "Servicios de Movilidad", la única certificación reconocida a nivel nacional.
En cuanto a las personas con movilidad reducida, pueden desplazarse por París de forma independiente tomando autobuses, tranvías (T3a, T3b, T2, T9) y líneas RER, ya que las estaciones y el material rodante de las líneas RER A, B, D y E son 100% accesibles en la capital.