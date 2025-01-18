Metro: Villejuif - La estación Gustave Roussy abre sus puertas en la línea 14

Línea 14: una extensión esperada

En el verano de 2024, antes de los Juegos de París 2024, las extensiones sur (hasta el aeropuerto de Orly) y norte (hasta Saint-Denis Pleyel) de la línea 14 del metro recibieron sus primeros pasajeros.

Conectada al resto de la red de transporte de Île-de-France por numerosas conexiones, la línea 14 facilita ahora el viaje de millones de pasajeros entre el sur de Île-de-France, París y zonas estratégicas como el aeropuerto de Orly, el Mercado de Interés Nacional de Rungis o Châtelet