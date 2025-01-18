Metro: Villejuif - La estación Gustave Roussy abre sus puertas en la línea 14
Línea 14: una extensión esperada
En el verano de 2024, antes de los Juegos de París 2024, las extensiones sur (hasta el aeropuerto de Orly) y norte (hasta Saint-Denis Pleyel) de la línea 14 del metro recibieron sus primeros pasajeros.
Conectada al resto de la red de transporte de Île-de-France por numerosas conexiones, la línea 14 facilita ahora el viaje de millones de pasajeros entre el sur de Île-de-France, París y zonas estratégicas como el aeropuerto de Orly, el Mercado de Interés Nacional de Rungis o Châtelet
La estación Villejuif - Gustave Roussy abre sus puertas tras siete años de trabajo
El 18 de enero de 2025, el proyecto dará un paso muy final, con la apertura de la última estación aún en construcción en la línea 14: Villejuif - Gustave Roussy, situada en el Val-de-Marne.
Villejuif - Gustave Roussy, un monumental balneario en el corazón del Val-de-Marne
En las inmediaciones del Instituto Europeo para la Investigación del Cáncer (y sus 3.000 empleos) a los que debe su nombre, la estación Villejuif-Gustave Roussy es un importante nudo de transporte en la región de Île-de-France, gracias a su acceso a dos líneas de metro esenciales: la 14 (desde hoy) y la 15 Sur (en 2026).
Finalmente, 100.000 pasajeros diarios deberían utilizar los pasillos de esta estación, que se convierte en la segunda más grande de la red, justo detrás de Saint-Denis Pleyel (terminal norte de la línea 14).
Arquitectura diseñada para la comodidad de los pasajeros
Diseñada por el arquitecto francés Dominique Perrault (a quien también debemos la Bibliothèque nationale de France, en el distrito 13 de París), la estación Villejuif - Gustave Roussy se distingue por su ambiciosa arquitectura, durabilidad y funcionalidad, características de las nuevas grandes estaciones de la red Île-de-France Mobilités.
Adoptando la forma de un cilindro vertical, la estación Villejuif - Gustave Roussy se beneficia de una hermosa luz natural, que ilumina los andenes hasta 50 metros bajo el nivel del suelo gracias a una monumental cúpula de cristal.
Los dos primeros niveles, que serán públicos, albergarán una docena de tiendas y un pasadizo cubierto que conecta el complejo con el hospital (ahora situado a menos de 10 minutos del aeropuerto de Orly y a solo 16 minutos de Châtelet).
¿Lo sabías?
En el nivel -9 de la estación, el artista chileno Iván Navarro ha instalado una obra que se puede observar levantando la cabeza. Incrustado en el techo, un monumental reloj de sol reinventa la experiencia artística en un entorno urbano.
El balneario de Villejuif - Gustave Roussy en algunas figuras clave
- 2 líneas en esta estación: la 14 (desde hoy) y la 15 (en 2026)
- 7.500 m² de espacio exterior
- 9 niveles y 50 metros de profundidad: los andenes de la línea 14 a -7 (a una profundidad de 36,7 metros) y los de la línea 15 Sur a -9 (a una profundidad de 48,8 metros)
- 6 accesos
- 100.000 pasajeros diarios (a largo plazo)