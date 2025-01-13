2025: las cosas avanzan en el transporte público en Île-de-France
El transporte está experimentando una revolución en Île-de-France
Dos tarifas simples para viajar a cualquier parte de Île-de-France
Sencillo y ventajoso, dos tarifas simples permiten ahora acceso a toda la región (excepto aeropuertos) desde el 1 de enero de 2025:
- El billete Metro-Tren-RER: ¿coges el tren, el RER o el metro*? Un viaje te costará ahora 2,50 €, independientemente de tu destino, incluso si vas al otro lado de Île-de-France
- El billete de autobús-tranvía : ¿coges el autobús o el tranvía? Tu viaje pagará 2 €, independientemente de tu destino
*Los tranvías T11, T12 y T13, que antes estaban sujetos a precios Origen-Destino, serán accesibles primero con un Billete Metro-Tren-RER durante unos meses antes de estar disponibles con un Billete Bus-Tranvía.
El servicio Navigo Liberté+ accesible en toda la región y pronto disponible en smartphones
El servicio Navigo Liberté+ , que permite viajar a un precio ventajoso y pagar el mes siguiente solo por los viajes realizados, finalmente se está extendiendo a toda Île-de-France.
¿La buena noticia? Hoy en día, disponible solo como pase, llegará a smartphones (Android e iOS) en la primavera de 2025.
Comodidad a bordo: metros, RER, tranvías y autobuses cada vez más modernos
El RER de Nueva Generación se despliega en las líneas D y E
La Nueva Generación RER (RER NG), que ya transportaba millones de pasajeros en el RER E, llegó a la línea D el 15 de diciembre de 2024.
En 2025, este nuevo RER accesible, eléctrico y cómodo continuará su despliegue con lo siguiente:
- En el RER D : 132 trenes además de los 20 trenes Regio 2N
- En el RER E : el RER NG continúa desplegándose en la línea durante 2025 y servirá la extensión de la línea hasta Mantes-la-Jolie para 2027
El metro del futuro llega a la línea 10
¿Quizá lo supieras? El metro del futuro, el MF19, está llegando gradualmente a las líneas 3, 3 bis, 7, 7 bis, 8, 10, 12 y 13 para 2033.
A partir de la línea 10: las pruebas comienzan en el primer trimestre de 2025 antes de abrirse a los pasajeros a finales de año.
¿Lo sabías?
Desde 2016, han llegado a vuestras líneas 1200 metros, trenes, RER y tranvías nuevos o renovados
Un tranvía completamente nuevo para la línea T1
Al llegar a la línea T1 el 11 de diciembre de 2024, el tranvía completamente nuevo de la línea de tranvía más antigua de la red Île-de-France Mobilités continúa reemplazando a los antiguos tranvías por vehículos 100% nuevos para el verano de 2025.
Más espaciosa, 100% accesible, climatizada, eléctrica y equipada con pantallas de información al pasajero y enchufes USB, representa el futuro del transporte que desea Île-de-France Mobilités.
Autobuses limpios, por toda Île-de-France
El año 2025 marca el fin del uso de gasóleo en toda la flota de autobuses de la red Île-de-France Mobilités en París y los suburbios interiores, antes de la descarbonización total de los autobuses en toda la región para 2029.
Una oferta de transporte reforzada para simplificar tus viajes
C1: el primer teleférico de Île-de-France abre sus puertas
Entre Créteil - Pointe du Lac y Villeneuve-Saint-Georges, el cable C1, un teleférico accesible y eléctrico, transportará a más de 10.000 pasajeros al día en la segunda mitad de 2025.
Transporte compartido: 12 líneas creadas y una aplicación dedicada
Para 2026, 12 líneas dedicadas al coche compartido permitirán a los residentes de Île-de-France, especialmente en el Área Metropolitana, acceder fácilmente al trabajo, al transporte y a las principales estaciones de la región.
Para reservar sus viajes, los pasajeros tendrán acceso a una plataforma con los colores de Île-de-France Mobilités, disponible directamente desde la aplicación IDF Mobilités.
Las tres primeras líneas se inauguraron el 1 de enero de 2025 en la meseta de Saclay:
- Cernay-la-Ville <> Christ-de-Saclay (línea RD 306)
- Guyancourt <> Saint-Rémy-Lès-Chevreuse/Gif-Croix de Fer (línea RD 36)
- Orsay <> Vélizy (Línea N118).
Pronto le seguirían otras nueve en los suburbios exteriores (actualmente se está desarrollando la ruta de las otras nueve líneas).
Transporte cada vez más seguro
100 agentes para la Brigada Regional de Seguridad del Transporte (BRT)
Como legado de los Juegos de París 2024, la Brigada de Seguridad del Transporte se ha desplegado en la red para garantizar la seguridad desde el verano de 2024. Inicialmente compuesta por 50 agentes, la brigada duplicará su plantilla en 2025, para complementar el trabajo de los 3.000 agentes de seguridad ya presentes en la red.
Un nuevo consejo estratégico de seguridad para reforzar la seguridad de los pasajeros en el transporte
Île-de-France Mobilités acaba de crear un nuevo consejo estratégico dedicado a la seguridad. ¿Su objetivo? Reuniendo a todos los implicados para encontrar soluciones y mejorar la seguridad de tu transporte diario.
Pero también...
- La inauguración de la estación de metro Villejuif-Gustave Roussy en la línea 14, en enero de 2025
- La puesta en marcha de la línea de autobús Tzen 4 entre Viry-Châtillon y Corbeil-Essonnes , que reemplazará la línea 402
- La creación de un servicio lanzadera directa entre París > Juvisy > Malesherbes. Cambio de programa para el eje Gare de Lyon > Malesherbes/Corbeil-Juvisy de la línea D del RER, que ahora será directa con varios viajes diarios de ida y vuelta, el primer paso antes de la creación de una futura línea S
- El RER E alcanza toda su oferta de transporte entre Nanterre-La-Folie, Chelles-Gournay y Tournan, con un viaje de solo unos diez minutos entre La Défense desde Saint-Lazare o la Gare du Nord, y la desaturación del RER A y B.
- Siguen creándose nuevas instalaciones de aparcamiento para bicicletas alrededor de las estaciones, con el objetivo de 140.000 plazas para 2030. Como en Noisy-le-Grand Mont d'Est (180 plazas seguras), L'Hay-les-Roses (200 plazas libres) y Joinville (134 vestuarios y 46 plazas de acceso libre).
- Un número unificado para las relaciones con pasajeros : los 106 números diferentes de atención al cliente serán reemplazados por un solo número en 2025. El servicio supone un primer paso en los suburbios exteriores en el primer trimestre de 2025 en los autobuses, y se generalizará a otros modos durante el año.