2025: las cosas avanzan en el transporte público en Île-de-France

El transporte está experimentando una revolución en Île-de-France

Dos tarifas simples para viajar a cualquier parte de Île-de-France

Sencillo y ventajoso, dos tarifas simples permiten ahora acceso a toda la región (excepto aeropuertos) desde el 1 de enero de 2025:

El billete Metro-Tren-RER: ¿coges el tren, el RER o el metro* ? Un viaje te costará ahora 2,50 € , independientemente de tu destino, incluso si vas al otro lado de Île-de-France

Un viaje te costará , independientemente de tu destino, incluso si vas al otro lado de Île-de-France El billete de autobús-tranvía : ¿coges el autobús o el tranvía? Tu viaje pagará 2 €, independientemente de tu destino

*Los tranvías T11, T12 y T13, que antes estaban sujetos a precios Origen-Destino, serán accesibles primero con un Billete Metro-Tren-RER durante unos meses antes de estar disponibles con un Billete Bus-Tranvía.

El servicio Navigo Liberté+ accesible en toda la región y pronto disponible en smartphones

El servicio Navigo Liberté+ , que permite viajar a un precio ventajoso y pagar el mes siguiente solo por los viajes realizados, finalmente se está extendiendo a toda Île-de-France.

¿La buena noticia? Hoy en día, disponible solo como pase, llegará a smartphones (Android e iOS) en la primavera de 2025.