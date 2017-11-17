Actualmente: consulta pública para la modernización del tranvía 1
El contexto
Desde su apertura en 1992, el tranvía 1 ha seguido aumentando en número de pasajeros entre sus dos terminales, Asnières Gennevilliers Les Courtilles y la estación Noisy-le-Sec. ¡Hoy en día, la frecuentan 190.000 viajeros cada día! Actualmente, la línea sufre muchos problemas, como la congestión en los andenes o un cambio de pasajeros complicado en varias estaciones.
Tranvía 1 en la parada
La consulta organizada en este mismo momento se refiere al tramo histórico de la línea, situado entre la estación de Saint-Denis y el Ayuntamiento de Bobigny, y está especialmente preocupada por los problemas mencionados anteriormente. En particular, se tomarán medidas paramejorar la accesibilidad y el confort de los pasajeros.
El proyecto
En total, participaron 19 estaciones en este proyecto (con la excepción de La Courneuve – 8 de mayo de 1945). La RATP, tanto propietaria como financiadora del proyecto por un importe de 63 millones de euros, tendrá varias misiones que llevar a cabo:
- una ampliación de los andenes, que pasará de 24 metros a 30 metros.
- un ensanchamiento de los andenes para las estaciones más transitadas, es decir, 24 andenes de 38.
- Mejoró la accesibilidad mediante la instalación de una rampa de acceso en cada andén.
- una renovación del mobiliario en el lugar, con reemplazos si es necesario.
Estas tareas deberían facilitar que los pasajeros bajen y suban, evitando demasiada congestión frente a las puertas del tranvía, optimizando la comodidad de los pasajeros durante el tiempo de espera y asegurando el acceso a los andenes para personas con movilidad reducida (personas en silla de ruedas, con carritos, etc.).
Los trabajos comenzarán a finales de 2019.
Una consulta pública
La consulta se celebra hasta el 1 de diciembre.
Para obtener más información, consulta el folleto informativo del proyecto disponible al final del artículo, los paneles de la exposición colocados en las estaciones correspondientes o la dirección de Internet: www.ratp.fr/concertation-t1.
Para hacer preguntas, simplemente devuelve el cupón adjunto al folleto informativo del proyecto o envía un correo electrónico a [email protected].