Actualmente: consulta pública para la modernización del tranvía 1

Estas tareas deberían facilitar que los pasajeros bajen y suban, evitando demasiada congestión frente a las puertas del tranvía, optimizando la comodidad de los pasajeros durante el tiempo de espera y asegurando el acceso a los andenes para personas con movilidad reducida (personas en silla de ruedas, con carritos, etc.).

Los trabajos comenzarán a finales de 2019.