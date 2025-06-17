La nueva línea de metro 18 ha llegado a Île-de-France
Un metro diseñado para pasajeros
La futura línea 18 del metro es sobre todo un vehículo ultramoderno, 100% automático y diseñado para simplificar tus desplazamientos.
El primer tren, transportado desde las fábricas de construcción de Alstom a Valenciennes en un convoy excepcional, llegó en mayo al Centro de Operaciones Palaiseau (en Essonne), donde pronto se lanzarán las primeras pruebas.
La línea 18 del metro de un vistazo
- Trenes espaciosos compuestos por 3 vagones totalmente automatizados y abiertos entre sí para facilitar el tráfico (diseño "boa")
- 1 metro cada 3 minutos
- 30 minutos de trayecto total desde Versalles Chantiers hasta el aeropuerto de Orly
- Aire acondicionado e iluminación inteligente que imita la luz natural
- Wi-Fi, enchufes USB y información para pasajeros a bordo
- Un vehículo 100% accesible para todas las formas de discapacidad
Un metro automático e interconectado para el suroeste de la región de Île-de-France
Entre Versalles Chantiers y el aeropuerto de Orly (los dos terminales), las 10 estaciones de la línea 18 darán servicio:
- 13 municipios
- Las dos zonas de actividad económica de Orly/Antony/Massy y Saint-Quentin/Versalles
- El corazón de la meseta de París-Salay, reconocido mundialmente por su ecosistema de investigación, innovación y educación superior
- Estación de tren de Massy Palaiseau y aeropuerto de Orly, facilitando conexiones nacionales e internacionales
Ultra-conectado al resto de la red
La línea 18 se beneficiará de una docena de conexiones con la red existente: RER B y C, líneas de tren N y U, tranvías T7 y T12, líneas de metro 14 en Orly y futuras líneas 15 en Massy, así como muchas líneas de autobús.
Los siguientes pasos antes de la puesta en servicio de la línea 18
Antes de la puesta en servicio: pruebas
La llegada del primer tren da inicio a los preparativos para las pruebas a partir de 2026, entre Massy-Palaiseau y el Christ de Saclay.
¿Cuándo abrirá la línea 18 del metro?
|Elasticidad
|Puesta en servicio prevista
|Entre Massy y Christ de Saclay
|2026
|Entre el aeropuerto de Massy y Orly
|2027
|Entre Versalles y Cristo de Saclay
|2030