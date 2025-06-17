La nueva línea de metro 18 ha llegado a Île-de-France

En imágenes: la nueva línea 18 del metro

El coche líder del primer tren de metro (un tren está compuesto por 3 coches) que equipará la futura línea 18. Los coches fueron transportados en convoy excepcional desde las fábricas de Alstom en Valenciennes hasta el centro de operaciones Palaiseau en Essonne (91) - mayo de 2025 © Alstom-Samuel Dhote

Un metro diseñado para pasajeros

La futura línea 18 del metro es sobre todo un vehículo ultramoderno, 100% automático y diseñado para simplificar tus desplazamientos.

El primer tren, transportado desde las fábricas de construcción de Alstom a Valenciennes en un convoy excepcional, llegó en mayo al Centro de Operaciones Palaiseau (en Essonne), donde pronto se lanzarán las primeras pruebas.

La línea 18 del metro de un vistazo

  • Trenes espaciosos compuestos por 3 vagones totalmente automatizados y abiertos entre sí para facilitar el tráfico (diseño "boa")
  • 1 metro cada 3 minutos
  • 30 minutos de trayecto total desde Versalles Chantiers hasta el aeropuerto de Orly
  • Aire acondicionado e iluminación inteligente que imita la luz natural
  • Wi-Fi, enchufes USB y información para pasajeros a bordo
  • Un vehículo 100% accesible para todas las formas de discapacidad

Un metro automático e interconectado para el suroeste de la región de Île-de-France

Entre Versalles Chantiers y el aeropuerto de Orly (los dos terminales), las 10 estaciones de la línea 18 darán servicio:

  • 13 municipios
  • Las dos zonas de actividad económica de Orly/Antony/Massy y Saint-Quentin/Versalles
  • El corazón de la meseta de París-Salay, reconocido mundialmente por su ecosistema de investigación, innovación y educación superior
  • Estación de tren de Massy Palaiseau y aeropuerto de Orly, facilitando conexiones nacionales e internacionales

Ultra-conectado al resto de la red

La línea 18 se beneficiará de una docena de conexiones con la red existente: RER B y C, líneas de tren N y U, tranvías T7 y T12, líneas de metro 14 en Orly y futuras líneas 15 en Massy, así como muchas líneas de autobús.

Los siguientes pasos antes de la puesta en servicio de la línea 18

Antes de la puesta en servicio: pruebas

La llegada del primer tren da inicio a los preparativos para las pruebas a partir de 2026, entre Massy-Palaiseau y el Christ de Saclay.

¿Cuándo abrirá la línea 18 del metro?

ElasticidadPuesta en servicio prevista
Entre Massy y Christ de Saclay2026
Entre el aeropuerto de Massy y Orly2027
Entre Versalles y Cristo de Saclay2030
