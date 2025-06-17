La nueva línea de metro 18 ha llegado a Île-de-France

Un metro diseñado para pasajeros

La futura línea 18 del metro es sobre todo un vehículo ultramoderno, 100% automático y diseñado para simplificar tus desplazamientos.

El primer tren, transportado desde las fábricas de construcción de Alstom a Valenciennes en un convoy excepcional, llegó en mayo al Centro de Operaciones Palaiseau (en Essonne), donde pronto se lanzarán las primeras pruebas.

La línea 18 del metro de un vistazo