Apertura del cable C1 el 13 de diciembre: instrucciones para el primer teleférico en Île-de-France
Cable C1: todo lo que necesitas saber
- Las 5 estaciones del C1 Cable conectan Créteil con Villeneuve-Saint-Georges a través de Limeil-Brévannes, Valenton y el corredor verde de La Végétale en el Val-de-Marne
- Frecuencia : - 30 segundos en hora punta entre dos cabinas
- 22 minutos ahorrados en tus trayectos : mientras que el autobús tarda 40 minutos como mucho, el cable C1 hace el mismo trayecto en 18 minutos evitando el tráfico en carretera
- La línea entrará en servicio el sábado 13 de diciembre de 2025 a partir de las 11:00
Cable C1: cómo usarlo
1- ¿Con qué entrada puedo usar el cable C1?
- ¿Tu habitual Navigo Pass? ¡Todo bien!
- ¿Un Navigo Liberté +? Además
- ¿ Usas entradas individuales ? Con los mismos billetes que para el autobús o el tranvía puedes viajar en el C1 Cable
2- ¿Y en la plataforma, cómo funciona?
Para empezar, el acceso a los muelles y cabañas es 100% accesible con abordaje nivelado y pendientes suaves que facilitan su acceso.
Para tomar el cable C1, simplemente déjate guiar
Un agente acompaña a los pasajeros, te da luz verde para subir y te indica en qué cabina debes subirte.
- Regula la velocidad o para los camarotes para adaptarlos a las multitudes y facilitar que los pasajeros suban y bajen
- ¿Estás en silla de ruedas, tienes carrito o maletas? El agente modula la cabina según las necesidades de los pasajeros
3- ¿A bordo? Es sencillo
- Las puertas son automáticas
- Viajamos sentados
- Como siempre, cuando llegamos a la terminal: nos bajamos
- ¿Un problema en la cabaña? Un intercomunicador te permite llamar a un agente en la comisaría
¡Celebremos juntos la apertura del cable C1!
El C1 Cable entró oficialmente en servicio el sábado 13 de diciembre de 2025
Para presentarlo en detalle a sus pasajeros, Île-de-France Mobilités organizó un día de inauguración con sorpresas y actividades previstas en cada estación.
El programa detallado de este evento está disponible aquí: