Apertura del cable C1 el 13 de diciembre: instrucciones para el primer teleférico en Île-de-France

Cable C1: todo lo que necesitas saber

  • Las 5 estaciones del C1 Cable conectan Créteil con Villeneuve-Saint-Georges a través de Limeil-Brévannes, Valenton y el corredor verde de La Végétale en el Val-de-Marne
  • Frecuencia : - 30 segundos en hora punta entre dos cabinas
  • 22 minutos ahorrados en tus trayectos : mientras que el autobús tarda 40 minutos como mucho, el cable C1 hace el mismo trayecto en 18 minutos evitando el tráfico en carretera
  • La línea entrará en servicio el sábado 13 de diciembre de 2025 a partir de las 11:00

Cable C1: cómo usarlo

1- ¿Con qué entrada puedo usar el cable C1?

  • ¿Tu habitual Navigo Pass?  ¡Todo bien!
  • ¿Un Navigo Liberté +? Además
  • ¿ Usas entradas individuales ? Con los mismos billetes que para el autobús o el tranvía puedes viajar en el C1 Cable

2- ¿Y en la plataforma, cómo funciona?

Para empezar, el acceso a los muelles y cabañas es 100% accesible con abordaje nivelado y pendientes suaves que facilitan su acceso.

Para tomar el cable C1, simplemente déjate guiar

Un agente acompaña a los pasajeros, te da luz verde para subir y te indica en qué cabina debes subirte.

  • Regula la velocidad o para los camarotes para adaptarlos a las multitudes y facilitar que los pasajeros suban y bajen
  • ¿Estás en silla de ruedas, tienes carrito o maletas? El agente modula la cabina según las necesidades de los pasajeros

3- ¿A bordo? Es sencillo

  • Las puertas son automáticas
  • Viajamos sentados
  • Como siempre, cuando llegamos a la terminal: nos bajamos
  • ¿Un problema en la cabaña? Un intercomunicador te permite llamar a un agente en la comisaría

¡Celebremos juntos la apertura del cable C1!

Una cabina del cable C1 en la estación Créteil - Pointe du Lac con la línea de metro 8 de fondo © Laurent GRANDGUILLOT / IDFM

El C1 Cable entró oficialmente en servicio el sábado 13 de diciembre de 2025

Para presentarlo en detalle a sus pasajeros, Île-de-France Mobilités organizó un día de inauguración con sorpresas y actividades previstas en cada estación.

El programa detallado de este evento está disponible aquí: