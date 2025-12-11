Apertura del cable C1 el 13 de diciembre: instrucciones para el primer teleférico en Île-de-France

Cable C1: cómo usarlo

1- ¿Con qué entrada puedo usar el cable C1?

¿Tu habitual Navigo Pass? ¡Todo bien!

¡Todo bien! ¿Un Navigo Liberté +? Además

Además ¿ Usas entradas individuales ? Con los mismos billetes que para el autobús o el tranvía puedes viajar en el C1 Cable

2- ¿Y en la plataforma, cómo funciona?

Para empezar, el acceso a los muelles y cabañas es 100% accesible con abordaje nivelado y pendientes suaves que facilitan su acceso.

Para tomar el cable C1, simplemente déjate guiar

Un agente acompaña a los pasajeros, te da luz verde para subir y te indica en qué cabina debes subirte.

Regula la velocidad o para los camarotes para adaptarlos a las multitudes y facilitar que los pasajeros suban y bajen

para adaptarlos a las multitudes y facilitar que los pasajeros suban y bajen ¿Estás en silla de ruedas, tienes carrito o maletas? El agente modula la cabina según las necesidades de los pasajeros

3- ¿A bordo? Es sencillo