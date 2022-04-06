Línea 11: ¡el primer tren del metro MP14 comienza sus pruebas!
Imagen de un tren MP14 saliendo del taller de mantenimiento en Rosny-sous-Bois - MP14 - línea 11 - RATP - INFRAS - Isabelle Bonnet
Metros MP14 en la línea 11: desde las pruebas hasta la puesta en marcha
¡Ahí está! ¡Ha llegado el primer tren MP14 del metro! Eventualmente, será este equipo el que equipará toda la línea 11; los trenes llegarán gradualmente a partir de mediados de 2023.
Pero mientras tanto, continúan los trabajos y comienzan las pruebas para este primer tren MP14, que acaba de incorporarse al nuevo taller de mantenimiento en Rosny-sous-Bois.
El calendario de pruebas:
- Hasta el verano de 2022: se realizarán una serie de pruebas en el túnel de la ampliación de la línea 11, cerca de la estación Rosny-Bois-Perrier a lo largo de unos 2 km, y luego hasta la estación Coteaux-Beauclair.
- A finales de 2022, el tren de prueba cruzará el último tramo de la extensión, que aún está en construcción, y comenzará pruebas nocturnas en la línea 11 existente.
- A partir de mediados de 2023, los pasajeros irán beneficiándose gradualmente de los trenes MP14 en la línea 11, entre Châtelet y Mairie des Lilas, y luego en toda la línea de ampliación, a finales de 2023.
MP14 con 5 coches, pero ¿por qué?
Línea 11: fotografía del tren de prueba MP14 de metro de 5 coches, saliendo del nuevo taller de mantenimiento en Rosny-sous-Bois
Con la llegada del MP14 y una extensión de 6 kilómetros que aumentará su afluencia, la línea 11 se beneficiará de metropoli de 5 coches, frente a los 4 actuales trenes (modelos "MP59" - metros con neumáticos de goma, renovados regularmente porque se encargaban en... 1959 y en servicio desde 1966 en la red de París, desde 1997 en la línea 11).
¿Metropoli MP14? Ya los conoces, son los trenes nuevos que han llegado desde el 12 de octubre de 2020 en la línea 14. Pero donde, en la línea 14, circulan con 8 coches, en la línea 11 estos trenes estarán equipados con 5 coches.
Un formato más compacto que responde a la limitación de andenes más cortos (75 metros) de una antigua línea de metro puesta en servicio en 1935, pero también a una "carga de pasajeros" que no tiene la misma importancia entre una línea automática (que puede acomodar más pasajeros en cada tren) y una línea con maquinista.
Extensión este de la línea 11: avance de las obras
La extensión norte de la línea 11 se completará a finales de 2023. En el programa: 6 estaciones más entre Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois y, indirectamente, Noisy-le-Sec, con un terminal norte que por tanto se trasladará de nuevo de Mairie des Lilas a Rosny-Bois-Perrier.
Descubrir, en resumen, las 6 nuevas estaciones de la línea 11
- Serge Gainsbourg : una segunda estación de metro en Les Lilas que dará servicio a varias zonas residenciales como la Cité Youri Gagarine, el barrio de Sentes, los edificios de las plazas Dunant y Dr Courcoux y la Cité Marcel Cachin
- Place Carnot : aunque su nombre sigue siendo provisional, esta estación situada en Romainville debería ser la más transitada de esta ampliación, especialmente gracias a su conexión con la futura estación de tranvía T1
- Montreuil-Hôpital : esta estación de Montreuil, en el límite de Noisy-le-Sec, dará servicio al hospital más grande del territorio
- La Dhuys : una estación muy esperada, en las afueras de Montreuil, Noisy-le-Sec y Rosny-sous-Bois, que abrirá un barrio, la Cité Boissière, que hasta ahora ha estado muy mal servida
- ¡Coteaux Beauclair : una estación elevada en la línea 11! Instalada en el centro del viaducto, la estación Côteaux-Beauclair dará servicio al centro comercial Domus, al Parc des Guillaumes, pero también a los distritos de Londeau y Cerisiers, que permanecieron mal conectados a la red de transporte público
- Rosny-Bois-Perrier : este es el nuevo terminal este de la línea 11 y el nacimiento de un futuro centro multimodal. De hecho, la estación Rosny-Bois-Perrier estará conectada con el RER E y la futura línea 15 Este del Grand Paris Express