Línea 11: ¡el primer tren del metro MP14 comienza sus pruebas!

Con la llegada del MP14 y una extensión de 6 kilómetros que aumentará su afluencia, la línea 11 se beneficiará de metropoli de 5 coches, frente a los 4 actuales trenes (modelos "MP59" - metros con neumáticos de goma, renovados regularmente porque se encargaban en... 1959 y en servicio desde 1966 en la red de París, desde 1997 en la línea 11).

¿Metropoli MP14? Ya los conoces, son los trenes nuevos que han llegado desde el 12 de octubre de 2020 en la línea 14. Pero donde, en la línea 14, circulan con 8 coches, en la línea 11 estos trenes estarán equipados con 5 coches.

Un formato más compacto que responde a la limitación de andenes más cortos (75 metros) de una antigua línea de metro puesta en servicio en 1935, pero también a una "carga de pasajeros" que no tiene la misma importancia entre una línea automática (que puede acomodar más pasajeros en cada tren) y una línea con maquinista.