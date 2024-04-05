El tranvía T3b ha llegado a Porte Dauphine

¡Por fin ha llegado! Tras cuatro años de trabajo, la ampliación del tranvía T3b hasta Porte Dauphine ya está en servicio.

Conecta la antigua terminal de Porte d'Asnières - Marguerite Long, en el distrito 17 de París, con la nueva terminal de Porte Dauphine, en el distrito 16, con siete nuevas estaciones.

Ampliación de la T3b: acceso más fácil al oeste de París

Buenas noticias para los pasajeros: el T3b facilita el acceso al oeste de París con muchas conexiones por metro (líneas 1, 3 y 3) y RER (incluyendo el RER C y pronto la futura extensión del RER E para mayo de 2024)

T3b: llegan 9 tranvías nuevos a la línea

Para garantizar el servicio en la línea y su extensión, ¡9 nuevos tranvías cómodos, eficientes y espaciosos están llegando a la T3b!