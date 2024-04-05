El tranvía T3b ha llegado a Porte Dauphine

¡Por fin ha llegado! Tras cuatro años de trabajo, la ampliación del tranvía T3b hasta Porte Dauphine ya está en servicio.

Conecta la antigua terminal de Porte d'Asnières - Marguerite Long, en el distrito 17 de París, con la nueva terminal de Porte Dauphine, en el distrito 16, con siete nuevas estaciones.

Ampliación de la T3b: acceso más fácil al oeste de París

Buenas noticias para los pasajeros: el T3b facilita el acceso al oeste de París con muchas conexiones por metro (líneas 1, 3 y 3) y RER (incluyendo el RER C y pronto la futura extensión del RER E para mayo de 2024)

T3b: llegan 9 tranvías nuevos a la línea

Para garantizar el servicio en la línea y su extensión, ¡9 nuevos tranvías cómodos, eficientes y espaciosos están llegando a la T3b!

En cifras: la extensión de la T3b hasta Porte Dauphine

  • 7 nuevas paradas entre Portes d'Asnières y Porte Dauphine para atender el oeste de París (incluyendo 4 nombradas en memoria de mujeres famosas)
  • 3 municipios servían : París, Levallois-Perret y Neuilly-sur-Seine
  • 3,2 km de línea adicional (es decir, un total de 17,5 km)
  • 54.000 pasajeros al día,
  • 12 minutos entre Porte d'Asnières y Porte Dauphine
  • Servicio los 7 días de la semana de 5 a.m. a 00:30 a.m. (1:30 a.m. los viernes y sábados por la tarde)
  • 1 tranvía cada 4 minutos en hora punta (8 en horas valle)
  • Con esta nueva ampliación, será posible completar el 75% del recorrido por París en tranvía

¿Lo sabías? El tranvía ya está (casi) circulando por París

Hoy en día, es posible hacer el 75% del tour por París en tranvía y... ¡Esto es solo el principio!

Estudios técnicos de viabilidad (cruce del Sena, Bois de Vincennes) y análisis de las necesidades de pasajeros están siendo realizados actualmente por Île-de-France Mobilités* para que pronto puedas hacer un recorrido completo por ellos.

*como parte del nuevo Contrato de Plan Estado-Región 2023-2027

