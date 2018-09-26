Extensión del tranvía 3: una investigación pública para informarse y expresarse

La búsqueda de un proyecto estructural para París y los suburbios interiores

Actualmente, el tranvía 3 conecta el Pont du Garigliano con la Porte de la Chapelle en dos tramos que sirven a 7 distritos y muchos municipios de los suburbios interiores. Al recorrer los Boulevards des Maréchaux, esta línea estructurada permite a los viajeros interurbanos evitar cruzar París. Utilizada cada día por no más de 300.000 pasajeros, ¡es una de las líneas de tranvía más transitadas de la red de Île-de-France! A partir del 24 de noviembre de 2018, se pondrá en servicio una primera ampliación de 4,3 km y 8 estaciones entre Porte de la Chapelle y Porte d'Asnières.

La ruta del tranvía 3 alrededor de la capital no termina allí y ya está en marcha una nueva ampliación hasta Porte Dauphine. En el programa, 7 nuevas estaciones para un recorrido de 3,2 km que darán servicio tanto a zonas residenciales como a distritos empresariales, ofreciendo una nueva solución de movilidad frecuente, regular y accesible para los habitantes y empleados del sector.