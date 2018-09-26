Extensión del tranvía 3: una investigación pública para informarse y expresarse
La búsqueda de un proyecto estructural para París y los suburbios interiores
Actualmente, el tranvía 3 conecta el Pont du Garigliano con la Porte de la Chapelle en dos tramos que sirven a 7 distritos y muchos municipios de los suburbios interiores. Al recorrer los Boulevards des Maréchaux, esta línea estructurada permite a los viajeros interurbanos evitar cruzar París. Utilizada cada día por no más de 300.000 pasajeros, ¡es una de las líneas de tranvía más transitadas de la red de Île-de-France! A partir del 24 de noviembre de 2018, se pondrá en servicio una primera ampliación de 4,3 km y 8 estaciones entre Porte de la Chapelle y Porte d'Asnières.
La ruta del tranvía 3 alrededor de la capital no termina allí y ya está en marcha una nueva ampliación hasta Porte Dauphine. En el programa, 7 nuevas estaciones para un recorrido de 3,2 km que darán servicio tanto a zonas residenciales como a distritos empresariales, ofreciendo una nueva solución de movilidad frecuente, regular y accesible para los habitantes y empleados del sector.
Porte Maillot, un futuro importante centro de transporte en el oeste de París
Con la llegada del tranvía 3, el sector de la Porte Maillot, que cambia rápidamente, se convertirá en un importante punto de intercambio para el oeste de París. Se ofrecerán nuevas conexiones a los usuarios del tranvía con la llegada del RER E ampliado para 2022, que complementará a la línea 1 del metro y al RER C. Esta concurrida plaza se convertirá en un centro central, a solo unos minutos de la Gare Saint-Lazare y La Défense.
El Tranvía 3 extendido también conectará con la línea 3 del metro en Porte de Champerret, y con la línea 2 y el RER C en Porte Dauphine.
¿Cómo participar en la investigación pública?
La investigación pública realizada por Île-de-France Mobilités bajo el amparo de una comisión independiente es una oportunidad para que todos conozcan las características del proyecto, sus objetivos y sus beneficios. Se invita al público a informarse sobre la integración del tranvía en el territorio y a dar su opinión. El objetivo de este último periodo de consulta antes de los trabajos: escuchar a todos los interesados y optimizar el proyecto para facilitar el avance del sitio.
Puedes participar en esta consulta a través del formulario disponible en línea para la ocasión o durante reuniones y reuniones públicas. Encuentra toda la información práctica en: http://prolongement-t3-ouest.enquetepublique.net
Se organizan dos reuniones públicas:
- 9 de octubre de 2018 a las 20:00 – École de Paris des métiers de la table – 17, rue Jacques Ibert, 75017 París
- 15 de octubre de 2018 a las 20:00 – Mairie du 16e arrondissement – 71, avenue Henri Martin 75016 París
Además, la comisión de investigación proporcionará varios servicios in situ:
- Mairie du 16e arundissement 71 Avenue Henri Martin, 75016 París
- Miércoles, 26 de septiembre de 2018 de 9:00 a 12:00.
- Sábado 6 de octubre de 2018 de 9:00 a 12:00.
- Lunes, 15 de octubre de 2018 de 9:00 a 12:00.
- Jueves 25 de octubre de 2018 de 16:30 a 19:30
- Miércoles 31 de octubre de 2018 de 14:00 a 17:00
- Mairie du 17e arundissement 16-20 Rue des Batignolles, 75017 París
- Sábado 29 de septiembre de 2018 de 9:00 a 12:00
- Jueves 4 de octubre de 2018 de 16:30 a 19:30
- Jueves 18 de octubre de 2018 de 16:30 a 19:30
- Lunes, 22 de octubre de 2018 de 9:00 a 12:00.
- Miércoles 31 de octubre de 14:00 a 17:00
- Boulevard Marché Bruix Amiral Bruix, París 16th
- Sábado 13 de octubre de 2018, de 9:00 a 12:00
- Boulevard Marché Berthier de Reims, París 17th
- Sábado, 20 de octubre de 2018, de 9 a.m. a 12 p.m.
El proyecto de un vistazo
Cruzan 2 distritos (16 y 17), en la frontera de 2 municipios en los suburbios interiores (Levallois-Perret y Neuilly-sur-Seine), 3,2 km de recorrido, 12 minutos de viaje entre Porte d'Asnières y Porte Dauphine, y se espera un trato de 59.000 pasajeros diarios. El coste total del proyecto es de 193 millones de euros.
Como co-gestora del proyecto, Île-de-France Mobilités lidera la ejecución del mismo. La infraestructura está financiada por la región de Île-de-France, la ciudad de París y el Estado. Île-de-France Mobilités financia el material rodante y los costes operativos.
La ruta del proyecto del tranvía 3. De Porte Dauphine a Porte d'Asnières