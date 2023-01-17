Trenes Regio 2N 100% nuevos en la línea N

En 2016, Île-de-France Mobilités lanzó el mayor programa para modernizar una flota de trenes en Europa en un corto periodo de tiempo. En la agenda: 10.000 millones de euros de inversión para acelerar la renovación y/o renovación de 700 trenes.

Entre los nuevos trenes: el Francilien (en las líneas H, J, K, L y P), el RER NG, que llegará gradualmente a las líneas D y E del RER y, finalmente, el Regio 2N (autobús regional de dos pisos), que equipa el 100% de las líneas N y R.