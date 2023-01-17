Trenes Regio 2N 100% nuevos en la línea N
Un tren Regio 2N en el andén
En 2016, Île-de-France Mobilités lanzó el mayor programa para modernizar una flota de trenes en Europa en un corto periodo de tiempo. En la agenda: 10.000 millones de euros de inversión para acelerar la renovación y/o renovación de 700 trenes.
Entre los nuevos trenes: el Francilien (en las líneas H, J, K, L y P), el RER NG, que llegará gradualmente a las líneas D y E del RER y, finalmente, el Regio 2N (autobús regional de dos pisos), que equipa el 100% de las líneas N y R.
El último tren de la Regio 2N llega a la línea N
Introducido por primera vez en la línea N en diciembre de 2020 como parte del programa de modernización del transporte liderado por Île-de-France Mobilités, el Regio 2N es un tren de nueva generación que revoluciona el confort en las vías para 132.000 pasajeros diarios.
Y el martes 17 de enero de 2023, es el último de los 73 trenes encargados para la línea N que llega a la Gare Montparnasse y que realiza la línea N, la segunda línea 100% equipada por la Regio 2N, tras dos años de despliegue.
En total, Île-de-France Mobilités ha encargado 145 trenes para la red de Île-de-France, distribuidos de la siguiente manera:
- 72 trenes para las líneas R y RER D: 61 trenes están en servicio y los últimos 11 están programados para su entrega en 2023/2024,
- y 73 trenes actualmente en circulación en la línea N.
Un tren Regio 2N en la estación Paris Montparnasse
La Regio 2N: ¿cómo transforma tus viajes?
Como parte de la última generación de trenes que llegan a la red, el Regio 2N está diseñado con un 95% de materiales reciclables, y su equipamiento refleja la ambición de Île-de-France Mobilités en términos de confort y seguridad :
- Movilidad más segura : cada tren cuenta con 25 cámaras de vigilancia a bordo, que proporcionan cobertura completa de los trenes de boas (los trenes de boas son trenes con un único compartimento largo, abierto a lo largo de toda la longitud, donde puedes moverte libremente de un extremo al otro).
- Trenes inteligentes : a bordo de los trenes, cada vez que una persona sube o baja, los sensores de multitud la graban y comparten la información con los pasajeros para ayudarles a dispersarse dentro del tren.
- Recogida simplificada de información: los sistemas de información a bordo para pasajeros (RIVES) permiten averiguar los nombres y el número de paradas, las distintas conexiones y la duración del trayecto, actualizada según el tráfico, a partir de pantallas dinámicas y anuncios de audio.
El Regio 2N, un tren diseñado para sus pasajeros
Con un 20% más de asientos, doble acristalamiento, reposabrazos, calefacción por suelo radiante en invierno y aire acondicionado durante el verano, más cómodos y modernos, estos trenes de dos pisos se adaptan perfectamente a las necesidades de diferentes pasajeros:
- Trabajadores : hay enchufes, iluminación homogénea y estanterías para colocar su ordenador
- Pasajeros con discapacidad : equipamiento que cumple con los últimos estándares europeos, adaptado a los diferentes tipos de discapacidad (física, mental, cognitiva y sensorial)
La llegada de la Regio 2N estuvo acompañada de grandes obras en la línea N y de la modernización de los sitios de mantenimiento y garajes de Transilien. Las nuevas instalaciones son más eficientes , lo que aumenta la fiabilidad del transporte en la línea, reduce el número de avería y mejora la puntualidad de los trenes.