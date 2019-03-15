El RER A está equipado con un Centro de Mando Único
En funcionamiento desde el 2 de marzo, este Centro, impulsado por Île-de-France Mobilités, acercará a la RATP y la SNCF, cooperativas del RER A, con el objetivo de mejorar la operación de la línea y la información para pasajeros.
En términos concretos, esta CCU permitirácentralizar la gestión del plan de transporte, los movimientos de trenes y la información de pasajeros, que hasta ahora se ha realizado en ubicaciones separadas por la SNCF (desde Saint-Lazare) y la RATP (desde Vincennes), y según sus respectivas áreas de operación. Funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mejorará la coordinación y los tiempos de reacción de los dos operadores en caso de incidente, beneficiándose de una oferta fiable y de una información más cualitativa para los pasajeros.Todos estos objetivos contribuirán auna mejor puntualidad del RER A, fijado en un 90% en 2018, tras un aumento de casi 4 puntos en un año (desde 2017). Esta mejora en las operaciones y la información de pasajeros debería beneficiar especialmente a las ramas Poissy y Cergy del RER A, así como a la rama Cergy de la línea L, que utilizan la misma infraestructura.
Mejora de la información para los pasajeros y la operación del RER A y la línea L en su ramal Paris Saint Lazare – Cergy
Para lograrlo, 4 agentes de la SNCF Mobilités y SNCF Réseau encargados del tráfico, las operaciones y parte de la información de pasajeros se han unido a los 16 agentes de la RATP que ya están presentes en Vincennes desde el sábado 2 de marzo. Este sistema se completará después del verano, cuando todos los elementos de señalización de la rama de Cergy habrán sido conectados al centro de mando de Vincennes. Esta última etapa, prevista para finales de agosto de 2019, completará la cadena de mando de la CCU y el proceso de unificación de la línea. La integración de un control teledirigido de las instalaciones de Cergy a más de 40 km de Vincennes es una novedad técnica sin precedentes en Île-de-France, que permite al RER A tener una CCU aún más integrada que la que ya existe en la línea B de Denfert-Rochereau desde 2015.
Una línea modernizada
Ya se han implementado cambios importantes como parte de la modernización del RER A:
- Se han desplegado 140 nuevos trenes de dos niveles;
- La renovación del 43 MI2N se llevará a cabo en 2019 para mejorar el confort de los pasajeros
- La renovación de las vías continúa (se renuevan 30 km de vías cada año)
- El sistema de piloto automático, actualmente en vigor entre Nanterre-Préfecture, Val-de-Fontenay y Fontenay-sous-Bois, se extenderá hasta Ruidosos Champs
- Se han desplegado brigadas adicionales de detección canina para acelerar la gestión de paquetes sospechosos
Las figuras clave del RER A
• Hasta 1,3 millones de viajes diarios
• 5 sucursales servían (Cergy-le-Haut, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Boissy – Saint-Léger y Marne-la-Vallée – Chessy.
• 7 departamentos y 41 municipios cruzados
• 46 estaciones
• Más de 108 km de vía
• 635 salidas de tren cada día
• 2.500 personas trabajan en el RER A (conductores, reguladores, agentes de la estación, etc.)
• Nueva oferta implementada en el RER A y la línea L / Ramal Cergy desde el servicio anual de 2018:
– 90% de puntualidad en 2018, es decir, 3,7 puntos más que en 2017;
– 80% en la rama de Cergy, es decir, 9,3 puntos más que en 2017.
