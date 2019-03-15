El RER A está equipado con un Centro de Mando Único

Las figuras clave del RER A

• Hasta 1,3 millones de viajes diarios

• 5 sucursales servían (Cergy-le-Haut, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Boissy – Saint-Léger y Marne-la-Vallée – Chessy.

• 7 departamentos y 41 municipios cruzados

• 46 estaciones

• Más de 108 km de vía

• 635 salidas de tren cada día

• 2.500 personas trabajan en el RER A (conductores, reguladores, agentes de la estación, etc.)

• Nueva oferta implementada en el RER A y la línea L / Ramal Cergy desde el servicio anual de 2018:

– 90% de puntualidad en 2018, es decir, 3,7 puntos más que en 2017;

– 80% en la rama de Cergy, es decir, 9,3 puntos más que en 2017.

Más información sobre el RER A: