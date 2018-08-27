RER Un verano trabaja: la línea está siendo modernizada

2018 marca un hito importante en los trabajos de verano en el RER A: desde 2019 hasta 2021, los trabajos ya no requerirán el cierre total de la línea. Estos trabajos se realizarán durante interrupciones parciales del tráfico programadas por la tarde y los fines de semana.

Como recordatorio, más de 1000 agentes fueron desplegados en el terreno para informar y guiar a los viajeros durante el cierre de verano de este año. Para reducir al máximo el impacto de estas obras sobre los pasajeros, se han reforzado 8 líneas de metro, 5 líneas de autobús y 2 líneas de tranvía. Finalmente, también se ha instalado un transbordador entre Charles de Gaulle – Etoile y La Défense.

Puedes visitar la web de la RATP para saber más sobre el trabajo de verano en el RER A.