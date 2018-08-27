RER Un verano trabaja: la línea está siendo modernizada
Trabajar para una línea más eficiente
En total, este año se han renovado más de 2,2 km de circuitos. También se han instalado 4 nuevos interruptores y 2 han sido reemplazados. En el sitio, 400 personas se turnaban los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Esta movilización es necesaria para fortalecer el rendimiento del RER A.
De hecho, la renovación de las vías y el lastre garantiza una mejor fiabilidad, una disponibilidad óptima de infraestructuras y mayor seguridad en una línea con 308 millones de pasajeros al año, convirtiéndola en la más concurrida de Europa.
2018 marca un hito importante en los trabajos de verano en el RER A: desde 2019 hasta 2021, los trabajos ya no requerirán el cierre total de la línea. Estos trabajos se realizarán durante interrupciones parciales del tráfico programadas por la tarde y los fines de semana.
Como recordatorio, más de 1000 agentes fueron desplegados en el terreno para informar y guiar a los viajeros durante el cierre de verano de este año. Para reducir al máximo el impacto de estas obras sobre los pasajeros, se han reforzado 8 líneas de metro, 5 líneas de autobús y 2 líneas de tranvía. Finalmente, también se ha instalado un transbordador entre Charles de Gaulle – Etoile y La Défense.
Puedes visitar la web de la RATP para saber más sobre el trabajo de verano en el RER A.
Una línea modernizada
Este trabajo de verano es solo una parte de las muchas inversiones realizadas por Île-de-France Mobilités para hacer que el RER A sea más fiable y modernizado. Desde 2017, varios desarrollos han permitido hacer frente al aumento del 20% en el número de pasajeros en 10 años en esta línea.
Infografía: Île-de-France mobilités, SNCF, inversión RATP para hacer el tren A más fiable. Diciembre de 2017, implementación de una nueva oferta. 2018, puesta en marcha del control automático de trenes. Diciembre de 2018, puesta en servicio de un mando unificado SNCF-RATP
Ya se han implementado dos grandes desarrollos como parte de la modernización de la línea:
- la puesta en servicio de trenes de dos pisos, para mayor capacidad y comodidad
- el despliegue de control automático en la sección central de la línea, para mejorar la velocidad y la fiabilidad.
Aún se están planificando trabajos importantes, como la puesta en marcha de un mando unificado SNCF-RATP y el desarrollo de puntos de giro para trenes que favorezcan el flujo del tráfico en la línea.
Además, la renovación de los 43 trenes MI2N comenzará en 2020 y se completará al año siguiente, para estandarizar el nivel de confort de la línea.
Para saber más sobre las inversiones realizadas por Île-de-France Mobilités, visita aquí.