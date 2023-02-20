RER NG: comienzan las primeras pruebas en las líneas E y D

Resumen del despliegue del nuevo RER en las líneas E y D

Primeras pruebas nocturnas en la línea E en febrero

En la noche del 18 al 19 de febrero, el RER NG comenzará las primeras pruebas de andén en la línea E. Las primeras pruebas tendrán lugar inicialmente en cinco andenes de la Gare de l'Est y durarán hasta octubre de 2023. Las pruebas en el muelle permiten verificar:

El correcto funcionamiento de las cámaras

El correcto funcionamiento de los huecos del desván para personas con movilidad reducida (PRM)

Se abren en el lado derecho de las puertas de los andenes y no en las vías

La correcta colocación de las señales de stop

Los exámenes diurnos comenzarán en primavera de 2023 en la línea D

En la primavera de 2023, es el turno de la línea D para dar la bienvenida a los primeros trenes RER NG para pruebas de integración y formación del personal, esta vez durante el día. Estas pruebas durarán nueve meses, durante los cuales circularántrenes por el tramo Paris <> Combes-la-Ville.

Estos trenes RER NG circularán en condiciones reales sin pasajeros a bordo en medio de los trenes actuales. Para evitar que los pasajeros suban al tren, se colocarán pegatinas en las ventanas y mensajes sonoros para la información.