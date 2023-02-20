RER NG: comienzan las primeras pruebas en las líneas E y D
Un tren REAL en fase de prueba
Resumen del despliegue del nuevo RER en las líneas E y D
Primeras pruebas nocturnas en la línea E en febrero
En la noche del 18 al 19 de febrero, el RER NG comenzará las primeras pruebas de andén en la línea E. Las primeras pruebas tendrán lugar inicialmente en cinco andenes de la Gare de l'Est y durarán hasta octubre de 2023. Las pruebas en el muelle permiten verificar:
- El correcto funcionamiento de las cámaras
- El correcto funcionamiento de los huecos del desván para personas con movilidad reducida (PRM)
- Se abren en el lado derecho de las puertas de los andenes y no en las vías
- La correcta colocación de las señales de stop
Los exámenes diurnos comenzarán en primavera de 2023 en la línea D
En la primavera de 2023, es el turno de la línea D para dar la bienvenida a los primeros trenes RER NG para pruebas de integración y formación del personal, esta vez durante el día. Estas pruebas durarán nueve meses, durante los cuales circularántrenes por el tramo Paris <> Combes-la-Ville.
Estos trenes RER NG circularán en condiciones reales sin pasajeros a bordo en medio de los trenes actuales. Para evitar que los pasajeros suban al tren, se colocarán pegatinas en las ventanas y mensajes sonoros para la información.
¿Cuántos trenes NG del RER hay en la red Île-de-France Mobilités?
En total, se encargarán 255 trenes NG del RER para equipar las líneas E y D del RER. Los trenes se dividen en dos categorías:
- 130 trenes de 7 coches para la línea D, que también estarán equipados, a largo plazo, con 18 trenes Regio 2N.
- y 125 trenes más cortos (con 6 coches) previstos para la línea E
Los pasajeros de las líneas E podrán embarcar en un tren por primera vez en octubre de 2023 (sujeto a la aceptación por parte de las autoridades competentes), tras un periodo de pruebas y aprobaciones, lo cual es esencial para la seguridad de todos. Para la D, el primer tráfico comercial será a finales de la primera mitad de 2024.
Último tramo del RER NG: ¡os contamos todo!
Febrero de 2023: comienzan las pruebas nocturnas en el RER E. Mayo de 2023: primeras pruebas diurnas sin pasajeros a bordo en el RER D. Octubre de 2023: entrada gradual en servicio para los pasajeros del RER E. Segundo trimestre de 2024: llegan los primeros trenes NG del RER para pasajeros en el RER D. Objetivo: 255 trenes equiparán las líneas RER E y RER D.
La RER NG, la encarnación del futuro del transporte que deseaba Île-de-France Mobilités
La RER NG, junto con la Francilien, la Regio 2N y el MI20, encarnan el esfuerzo de modernización y la ambiciosa política llevada a cabo por Île-de-France Mobilités para desarrollar su red hacia una mayor comodidad, regularidad y accesibilidad.
Los RER NG (para Nueva Generación) están diseñados en pleno cumplimiento de las últimas normativas europeas de accesibilidad. También han sido diseñados para proporcionar mayor comodidad a todos los pasajeros (luz LED natural para leer o trabajar, 300 puertos USB en el tren para cargar tus dispositivos, diferentes configuraciones para distintas longitudes de viaje, calefacción por suelo y aire acondicionado en verano).