Semana Europea de la Movilidad del 16 al 22 de septiembre de 2016
El Día del Transporte Público tendrá lugar el 17 de septiembre para animar al público a utilizar el transporte público.
Durante esta semana y el día del transporte público, ¿qué podría ser más lógico que usar la bici para acceder a las estaciones y dejarla en un espacio de Véligo con total seguridad?
O usar una bicicleta de autoservicio (Vélib' en París, Cristolib en Créteil y VélO2 en Cercy-Pontoise).
¿Y por qué no dejar tu coche en un parque para que luego puedas usar el transporte público?
Deja tu bici de forma segura en Véligo
Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) te ofrece plazas Véligo cerca de estaciones o estaciones de tren. Estos espacios de acceso libre o seguros están disponibles en casi 60 estaciones de la región de Île-de-France. Las zonas seguras son accesibles con una tarjeta Navigo cargada con un billete de transporte válido.
Para beneficiarse de este servicio, debes suscribirte con el responsable del espacio seguro de Véligo que te interese (operador de transporte o autoridad local).
La primera aplicación del Plan de Viaje Urbano de Île-de-France (PDUIF), este servicio da lugar al desarrollo, en las inmediaciones de las entradas de las estaciones, de taquillas seguras y/o refugios con acceso libre. Las taquillas son accesibles con una tarjeta Navigo.
Entre dos estaciones, utiliza una bicicleta de autoservicio
La tarjeta Navigo permite cargar diferentes suscripciones de autoservicio para bicicletas . Te permite combinar tu suscripción al transporte público y la de la bicicleta en el mismo medio.
Aparca tu coche en un parque repleto
Diseñadas para animar a los conductoresa utilizar el transporte público, las instalaciones de Park & Ride son aparcamientos situados cerca de una estación de tren. La tarjeta Navigo permite acceder a plazas de aparcamiento en ciertas ciudades de la región de Île-de-France, siempre que tengas un pase de transporte válido y una suscripción de Park and Ride.
Infórmate sobre: Véligo, bicicletas de autoservicio y aparcamiento y recorrido