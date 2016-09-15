Semana Europea de la Movilidad del 16 al 22 de septiembre de 2016

El Día del Transporte Público tendrá lugar el 17 de septiembre para animar al público a utilizar el transporte público.

Durante esta semana y el día del transporte público, ¿qué podría ser más lógico que usar la bici para acceder a las estaciones y dejarla en un espacio de Véligo con total seguridad?

O usar una bicicleta de autoservicio (Vélib' en París, Cristolib en Créteil y VélO2 en Cercy-Pontoise).

¿Y por qué no dejar tu coche en un parque para que luego puedas usar el transporte público?