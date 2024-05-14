Tradivia: inteligencia artificial al servicio de la información de pasajeros en el transporte público de la región de Île-de-France
Este verano, Île-de-France acogerá los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.
Un evento internacional durante el que millones de espectadores, de todo el mundo y hablando diferentes idiomas, utilizarán el transporte público para desplazarse y disfrutar de la competición.
Esta es una situación excepcional, durante la cual una buena comunicación entre los turistas y los 3.300 agentes de la RATP presentes en las estaciones será crucial para facilitar su viaje y mejorar su experiencia.
Tradivia, una nueva herramienta de traducción instantánea para optimizar la información de los pasajeros en el transporte en Île-de-France
Para garantizar un flujo fluido de información y garantizar la experiencia de millones de turistas extranjeros en transporte público, Île-de-France Mobilités ha invertido 2 millones de euros en el despliegue de Tradivia: un sistema de traducción instantánea desarrollado por RATP y impulsado por inteligencia artificial.
¿Qué es Tradivia?
Tradivia (por Trad-uction- of Passenger Information by Artificial Intelligence) es un sistema de traducción automática. Esto significa que, al instante, la herramienta puede traducir a 17 idiomas :
- un texto en un idioma extranjero,
- el habla en texto en otro idioma (una característica interesante en particular para mejorar la accesibilidad de la información a los pasajeros con discapacidad auditiva),
- un discurso en voz de otro idioma,
- Anuncios de audio en caso de situaciones interrumpidas o obras viales. Esta función solo está disponible en los 6 idiomas oficiales de los Juegos de París 2024: inglés, alemán, español, italiano, mandarín y árabe,
- información textual en los espacios de medios digitales , así como en laspantallas informativas del metro y RER A y B.
Tradivia se desplegará a 3.300 agentes en tabletas dedicadas durante todo el periodo de competición y beneficiará, una vez finalizados los Juegos de París 2024, de los 50 millones de turistas anuales que visitan París y su región cada año.
¿En qué líneas estará disponible la herramienta Tradivia?
Tras un experimento inicial con las líneas de metro 1 y 14 y el RER B, Tradivia se irá desplegando gradualmente en todas las líneas de metro, el RER A y B y los tranvías T3a y T3b entre ahora y el inicio de los Juegos de París 2024.
Antes de que termine 2024, todas las líneas de tranvía también estarán equipadas.
¿Qué idiomas podrán ser traducidos por Tradivia?
Tradivia permitirá la comunicación en 17 idiomas, incluyendo:
- Alemán
- Inglés (Estados Unidos)
- Inglés (Reino Unido)
- Árabe literario
- Chino (mandarín simplificado)
- Coreano
- Español
- Francés (Modo de accesibilidad)
- Hindi
- Italiano
- Japonés
- Holandés
- Portugués
- Rumano
- Ruso
- Turco
- Ucraniano
¿Por qué Tradivia no está disponible en toda la red de transporte público de la región de París?
Además de los 3.300 agentes equipados con tabletas, se está llevando a cabo un estudio para instalar la herramienta de traducción en los teléfonos profesionales de todos los demás agentes de la red (bus, RER, etc.).
Transport Public Paris 2024, la aplicación multilingüe para descargar en todos tus viajes
¿Lo sabías? Una aplicación dedicada al transporte público durante los Juegos de París 2024 es dorada y ya está disponible para descargar en Android y Apple.
La aplicación Transporte Público París 2024 está disponible en inglés, alemán, español, italiano, portugués y francés.
¿Cuál es el propósito de la aplicación de Transporte Público París 2024?
- Recibir información de tráfico en tiempo real,
- Consulta los mapas de acceso a los distintos lugares de competición y celebración,
- Aprovecha un planificador de rutas que integra recomendaciones oficiales para tus viajes durante el periodo de los Juegos de París 2024 (estos son los "Viajes París 2024", reconocibles por su color rosa en la app)
- Compra la entrada recomendada para los espectadores, el pase París 2024.