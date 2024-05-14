Tradivia: inteligencia artificial al servicio de la información de pasajeros en el transporte público de la región de Île-de-France

¿Qué es Tradivia?

Tradivia (por Trad-uction- of Passenger Information by Artificial Intelligence) es un sistema de traducción automática. Esto significa que, al instante, la herramienta puede traducir a 17 idiomas :

un texto en un idioma extranjero ,

el habla en texto en otro idioma (una característica interesante en particular para mejorar la accesibilidad de la información a los pasajeros con discapacidad auditiva),

un discurso en voz de otro idioma ,

Anuncios de audio en caso de situaciones interrumpidas o obras viales . Esta función solo está disponible en los 6 idiomas oficiales de los Juegos de París 2024: inglés, alemán, español, italiano, mandarín y árabe,

información textual en los espacios de medios digitales , así como en laspantallas informativas del metro y RER A y B.

Tradivia se desplegará a 3.300 agentes en tabletas dedicadas durante todo el periodo de competición y beneficiará, una vez finalizados los Juegos de París 2024, de los 50 millones de turistas anuales que visitan París y su región cada año.

¿En qué líneas estará disponible la herramienta Tradivia?

Tras un experimento inicial con las líneas de metro 1 y 14 y el RER B, Tradivia se irá desplegando gradualmente en todas las líneas de metro, el RER A y B y los tranvías T3a y T3b entre ahora y el inicio de los Juegos de París 2024.

Antes de que termine 2024, todas las líneas de tranvía también estarán equipadas.