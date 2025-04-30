Trabajo de verano 2025: inversiones para simplificar tus viajes

¿Por qué hay trabajos en transporte en Île-de-France este verano?

¿Qué tienen en común un metro cada 85 segundos en la línea 14, un tren nuevo en el RER E y D, y líneas que conectan toda la región? Un paso obligatorio a través de la caja de obras.

En 2025, se han invertido 3.700 millones de euros para modernizar y regenerar el transporte público y satisfacer las necesidades de los pasajeros, que son cada vez más numerosos en la región de Île-de-France.

Obras: una red modernizada y fiable para 2030

Para limitar el impacto del trabajo en la vida diaria de los pasajeros mientras se continúa desarrollando el transporte público, se planifica trabajo este verano, principalmente por la noche, durante los fines de semana largos y durante las vacaciones escolares, para aprovechar estos periodos de menor tráfico.

Los 3 objetivos de la obra de verano

Detrás de este trabajo, se han definido tres objetivos para transformar significativamente el transporte público en la región en un plazo de cinco años: