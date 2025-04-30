Trabajo de verano 2025: inversiones para simplificar tus viajes
¿Por qué hay trabajos en transporte en Île-de-France este verano?
¿Qué tienen en común un metro cada 85 segundos en la línea 14, un tren nuevo en el RER E y D, y líneas que conectan toda la región? Un paso obligatorio a través de la caja de obras.
En 2025, se han invertido 3.700 millones de euros para modernizar y regenerar el transporte público y satisfacer las necesidades de los pasajeros, que son cada vez más numerosos en la región de Île-de-France.
Obras: una red modernizada y fiable para 2030
Para limitar el impacto del trabajo en la vida diaria de los pasajeros mientras se continúa desarrollando el transporte público, se planifica trabajo este verano, principalmente por la noche, durante los fines de semana largos y durante las vacaciones escolares, para aprovechar estos periodos de menor tráfico.
Los 3 objetivos de la obra de verano
Detrás de este trabajo, se han definido tres objetivos para transformar significativamente el transporte público en la región en un plazo de cinco años:
- Mejora la puntualidad: Es mediante la regeneración y modernización de vías, sistemas de señalización o centros de control y mantenimiento que se mejora eficazmente la puntualidad. ¿El objetivo? Trenes más regulares, intervalos más cortos entre dos pasajes y la posibilidad de transportar más personas y más rápido.
- Optimiza la comodidad: La obra también permite remodelar las estaciones, estaciones y sus alrededores, así como adaptar la infraestructura para acomodar trenes, metros y tranvías nuevos, más modernos y cómodos, en toda la red.
- Mejorar la seguridad: Esto incluye la modernización y sustitución de infraestructuras envejecidas, pero también la creación de centros de inspección técnica más modernos para garantizar el mantenimiento de trenes y vías.
Minimiza el impacto del trabajo en tu desplazamiento
Durante el periodo de construcción de verano, Île-de-France Mobilités trabaja estrechamente con la RATP y la SNCF para coordinar intervenciones y optimizar la implementación de rutas alternativas, refuerzos temporales de líneas y autobuses de reemplazo, cuando no sea posible una ruta alternativa.
Trabajo de verano, te mantenemos informado en tiempo real
La información para los pasajeros estará disponible en las estaciones para mantenerlos informados.
Confía en tu aplicación
Encuentra toda la información sobre las obras en la app Île-de-France Mobilités o en Bonjour RATP y SNCF Connect.
Planifica tus viajes como siempre, las rutas se actualizan en tiempo real según lo que se haga lo previsto.
Summer Works 2025: descubre las nuevas características que transformarán tu viaje
El RER B recibe una renovación
Despídete de los antiguos trenes RER B. Se están trabajando para acomodar un tren nuevo (el MI20) para 2027. Este nuevo tren con aire acondicionado estará equipado con enchufes USB y hará que los viajes sean más agradables con un 30% más de espacio a bordo.
Otra buena noticia es que se están trabajando en la renovación de las vías. ¿El objetivo? Reducir incidentes y averías, que actualmente causan un 15% de retrasos.
El metro del futuro se prepara para su llegada a la línea 10
Los trenes de metro de nueva generación estarán disponibles en 8 líneas en Île-de-France para 2033 (líneas 3, 3 bis, 7, 7 bis, 8, 10, 12 y 13). Empezando por la línea 10, a finales de 2025. Una llegada esperada, que mejorará el tráfico y el confort, tras los trabajos para adaptar la infraestructura, andenes y vías.
El RER C moderniza su sistema de señalización
En la línea C, el 40% de los incidentes se deben al envejecimiento de los sistemas de señalización. Este verano se realizarán trabajos para modernizar estos sistemas, mejorar el tráfico y aumentar la frecuencia entre dos trenes durante la hora punta.
Líneas 15, 16, 17, 18: una red de metro prometía duplicarse en 5 años
Se están trabajando en la preparación de la interconexión de las futuras líneas 15, 16, 17 y 18 con la red existente (el 80% de las estaciones estarán conectadas a la red existente de metro, RER, transilien y tranvías). Líneas que formarán una auténtica circunvalación automática para viajar de suburbio en suburbio sin pasar por París.
Este verano se realizarán obras, especialmente entre Issy-les-Moulineaux y Arcueil, para ofrecer conexiones fluidas tan pronto como se abra la línea 15 sur a finales de 2026.