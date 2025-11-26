Trabajo a gran escala en 2026 para una red más moderna y cómoda

Tranvía T13 Fase 1. Obras de Saint-Germain-en-Laye, Avenue des Loges -
© Cyril BADET / IDFM

¿Por qué trabajar en transporte en 2026?

  • Modernización de infraestructuras que a veces tienen cien años
  • Preparando la llegada de nuevos trenes y metros (MF19, MI20, RER NG)
  • Hacer que la red sea más fiable para reducir fallos y retrasos
  • Anticipando la llegada de nuevas líneas de metro (15, 16, 17 y 18)
  • Mejora de la fiabilidad, la seguridad y el confort

¿Lo sabías?

¡Se invertirán 3.800 millones de euros en 2026 para regenerar y modernizar la red de Île-de-France!

¿Qué líneas serán las más afectadas por las obras principales en 2026?

En el Metro

  • Líneas 8 y 13 : Adaptación de infraestructuras para la llegada del nuevo metro (el MF19)
  • Líneas 4 y 12 : Modernización y automatización adicional
  • Línea 13 : Trabajo preparatorio para su automatización

¿Impacto en las líneas en cuestión?

Estaciones cerradas, recortes por las tardes y fines de semana o reducción de frecuencia.

En el RER

  • Modernización de las líneas B, D y E para acomodar los nuevos trenes RER NG y MI20
  • RER B y D : Preparación para la llegada del sistema NExTEO (una herramienta de piloto automático) para mejorar el rendimiento y la eficiencia en las líneas
  • RER C : Modernización y trabajo de renovación

¿Impacto en las líneas en cuestión?

Cierre de algunas estaciones, cierre de tramos o interrupción del tráfico.

En las líneas de tren

  • Línea H : sustitución del puente ferroviario de Gavignot, cuya infraestructura está envejecida
  • Línea P: modernización iluminada para mejorar la puntualidad

¿Impacto en las líneas en cuestión?

Interrupción del tráfico durante las semanas de trabajo.

Primavera-Verano 2026: se pueden anticipar grandes cierres

Compañeros en el sitio de C1 Cable, estación Limeil-Brévannes
© Laurent GRANDGUILLOT / IDFM

Permanece atento: se dará información adicional a los viajeros en primavera de 2026

El verano de 2026 se centrará en los proyectos estructurales, con interrupciones que van de 2 a 6 semanas en determinadas líneas.

Información detallada sobre interrupciones, desvíos, autobuses de reemplazo y rutas a favorecer se compartirá en primavera de 2026 a través de: las distintas cuentas de líneas, operadores y en las redes de Île-de-France Mobilités.

Planifica con antelación

Aunque se ofrecerán soluciones alternativas durante todo el trabajo, anticipa tus viajes de verano: fechas de vacaciones, teletrabajo, alternativas de transporte, etc.

