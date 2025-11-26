Trabajo a gran escala en 2026 para una red más moderna y cómoda
¿Por qué trabajar en transporte en 2026?
- Modernización de infraestructuras que a veces tienen cien años
- Preparando la llegada de nuevos trenes y metros (MF19, MI20, RER NG)
- Hacer que la red sea más fiable para reducir fallos y retrasos
- Anticipando la llegada de nuevas líneas de metro (15, 16, 17 y 18)
- Mejora de la fiabilidad, la seguridad y el confort
¿Lo sabías?
¡Se invertirán 3.800 millones de euros en 2026 para regenerar y modernizar la red de Île-de-France!
¿Qué líneas serán las más afectadas por las obras principales en 2026?
En el Metro
- Líneas 8 y 13 : Adaptación de infraestructuras para la llegada del nuevo metro (el MF19)
- Líneas 4 y 12 : Modernización y automatización adicional
- Línea 13 : Trabajo preparatorio para su automatización
¿Impacto en las líneas en cuestión?
Estaciones cerradas, recortes por las tardes y fines de semana o reducción de frecuencia.
En el RER
- Modernización de las líneas B, D y E para acomodar los nuevos trenes RER NG y MI20
- RER B y D : Preparación para la llegada del sistema NExTEO (una herramienta de piloto automático) para mejorar el rendimiento y la eficiencia en las líneas
- RER C : Modernización y trabajo de renovación
¿Impacto en las líneas en cuestión?
Cierre de algunas estaciones, cierre de tramos o interrupción del tráfico.
En las líneas de tren
- Línea H : sustitución del puente ferroviario de Gavignot, cuya infraestructura está envejecida
- Línea P: modernización iluminada para mejorar la puntualidad
¿Impacto en las líneas en cuestión?
Interrupción del tráfico durante las semanas de trabajo.
Primavera-Verano 2026: se pueden anticipar grandes cierres
Compañeros en el sitio de C1 Cable, estación Limeil-Brévannes
Permanece atento: se dará información adicional a los viajeros en primavera de 2026
El verano de 2026 se centrará en los proyectos estructurales, con interrupciones que van de 2 a 6 semanas en determinadas líneas.
Información detallada sobre interrupciones, desvíos, autobuses de reemplazo y rutas a favorecer se compartirá en primavera de 2026 a través de: las distintas cuentas de líneas, operadores y en las redes de Île-de-France Mobilités.
Planifica con antelación
Aunque se ofrecerán soluciones alternativas durante todo el trabajo, anticipa tus viajes de verano: fechas de vacaciones, teletrabajo, alternativas de transporte, etc.
La aplicación Île-de-France Mobilités
A diario, revisa la situación del tráfico en tiempo real y calcula tus rutas según lo que funciona con la aplicación.