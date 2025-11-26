Trabajo a gran escala en 2026 para una red más moderna y cómoda

¿Qué líneas serán las más afectadas por las obras principales en 2026?

En el Metro

Líneas 8 y 13 : Adaptación de infraestructuras para la llegada del nuevo metro (el MF19)

: Adaptación de infraestructuras para la llegada del nuevo metro (el MF19) Líneas 4 y 12 : Modernización y automatización adicional

: Modernización y automatización adicional Línea 13 : Trabajo preparatorio para su automatización

¿Impacto en las líneas en cuestión?

Estaciones cerradas, recortes por las tardes y fines de semana o reducción de frecuencia.

En el RER

Modernización de las líneas B, D y E para acomodar los nuevos trenes RER NG y MI20

para acomodar los nuevos trenes RER NG y MI20 RER B y D : Preparación para la llegada del sistema NExTEO (una herramienta de piloto automático) para mejorar el rendimiento y la eficiencia en las líneas

: Preparación para la llegada del sistema NExTEO (una herramienta de piloto automático) para mejorar el rendimiento y la eficiencia en las líneas RER C : Modernización y trabajo de renovación

¿Impacto en las líneas en cuestión?

Cierre de algunas estaciones, cierre de tramos o interrupción del tráfico.

En las líneas de tren

Línea H : sustitución del puente ferroviario de Gavignot, cuya infraestructura está envejecida

: sustitución del puente ferroviario de Gavignot, cuya infraestructura está envejecida Línea P: modernización iluminada para mejorar la puntualidad

¿Impacto en las líneas en cuestión?

Interrupción del tráfico durante las semanas de trabajo.