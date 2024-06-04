El nuevo tranvía de la línea T1 se está preparando para entrar en servicio
¡Se acerca la llegada del nuevo tranvía a la línea T1! Este tranvía moderno y 100% accesible reemplazará gradualmente a los antiguos tranvías de la línea de tranvía más antigua de Île-de-France antes de finales de 2024.
Novedad para la T1, que conecta Asnières-sur-Seine (92) con la estación de Noisy-le-Sec (93) desde 1992.
Es hora de las pruebas dinámicas para el TW20 en Île-de-France
¿Quizá votaste por elegir su diseño en 2022? ¿O viste llegar el convoy de los primeros trenes a Île-de-France al inicio de las pruebas estáticas, el pasado marzo?
Desde junio de 2024, el nuevo tranvía de la línea T1 ha comenzado sus pruebas dinámicas: una oportunidad para probar el vehículo en condiciones reales de tráfico en la red de Île-de-France, antes de ponerlo en servicio.
¿En qué línea se están llevando a cabo las pruebas dinámicas del TW20?
Las pruebas dinámicas del TW20 se están llevando a cabo en el trazado de la línea T1, así como en la línea T8, que da servicio al Seine-Saint-Denis, desde Épinay-Orgemont hasta Saint-Denis.
¿Cuál es el siguiente paso antes de que el TW20 salga a la venta?
Una vez completadas las pruebas dinámicas, de rendimiento y de compatibilidad con la infraestructura de la red, habrá que completar la formación de los agentes para conducir el nuevo tranvía, ¡el último paso antes de que las puertas abran a los pasajeros a finales de 2024!
Cifras clave para el nuevo tranvía TW20
- 100% accesible gracias a 6 puertas dobles de 1,30 metros de ancho, espacios reservados y botones de llamada (en la parte delantera y trasera del vehículo) que permiten desplegar una rampa para ocupar el espacio entre el tranvía y el andén
- 20 pantallas informativas para pasajeros en cada tren, con información audiovisual en tiempo real
- 32 enchufes USB para conectar durante el trayecto
- Materiales reciclables al 95%
- +15% de capacidad en comparación con el tranvía actualmente en circulación
- 100% climatizado para viajes agradables, incluso en verano
- Un tren que puede recuperarse al 99%
Un nuevo diseño, para un tranvía más atento a las necesidades de los pasajeros
¿Qué es el diseño? Es la forma que elegimos darle a un objeto (un tranvía, por ejemplo) para que cumpla mejor su función (transportarte cómodamente a diario).
Y para cumplir esta misión, tienes que hacerte (muchas) preguntas. ¿Qué colores y materiales debería elegir para mantener los asientos cómodos y en buen estado el mayor tiempo posible? ¿Cómo se pueden diseñar los espacios para facilitar el desplazamiento de todos? ¿Dónde colocar y qué forma deben adoptar las pantallas para que todos los pasajeros tengan acceso a la información?
Para entender mejor, aquí tienes algunos ejemplos de la relación entre el diseño y el uso del transporte a bordo del TW20:
- Cada asiento tiene su propio color : a bordo, todos los asientos están cubiertos de azul oscuro, azul claro y verde, excepto... aquellos reservados para personas con movilidad reducida y usuarios de silla de ruedas, que son rojos, para ser detectados en un abrir y cerrar de ojos
- Una historia de luz : la firma de luz es crucial. Una sensación de seguridad por la noche, información visual sobre la apertura y cierre de las puertas y el desembarco del vehículo para personas con discapacidad visual y auditiva, la impresión de espacio incluso en periodos de mayor actividad gracias a las grandes ventanas en saliva: cada detalle ha sido pensado.