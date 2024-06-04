El nuevo tranvía de la línea T1 se está preparando para entrar en servicio

Un nuevo diseño, para un tranvía más atento a las necesidades de los pasajeros

¿Qué es el diseño? Es la forma que elegimos darle a un objeto (un tranvía, por ejemplo) para que cumpla mejor su función (transportarte cómodamente a diario).

Y para cumplir esta misión, tienes que hacerte (muchas) preguntas. ¿Qué colores y materiales debería elegir para mantener los asientos cómodos y en buen estado el mayor tiempo posible? ¿Cómo se pueden diseñar los espacios para facilitar el desplazamiento de todos? ¿Dónde colocar y qué forma deben adoptar las pantallas para que todos los pasajeros tengan acceso a la información?

Para entender mejor, aquí tienes algunos ejemplos de la relación entre el diseño y el uso del transporte a bordo del TW20: