Ciclismo en Île-de-France: nueva ayuda y plazas de aparcamiento

Durante varios años, Île-de-France Mobilités ha estado invirtiendo financieramente a favor del ciclismo y la movilidad activa en la región de Île-de-France.

Ayudas para la compra, una red de carriles bici regionales (descubre el VIF / Vélo Île-de-France), alquiler en Véligo y plazas de aparcamiento para bicicletas lo más cerca posible de estaciones de tren... La ambición es clara: promover modos de transporte más responsables e intermodalidad (el hecho de utilizar varios modos de transporte diferentes en la misma ruta) facilitando la vida a los residentes de Île-de-France con servicios adaptados a su vida diaria.

Y el 3 de abril de 2024, el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilitésconsolidará estas iniciativas con nuevas plazas de aparcamiento para bicicletas en las estaciones y precios más atractivos para las suscripciones diarias. ¡Explicaciones!