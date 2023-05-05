Ciclismo en Île-de-France: nueva ayuda y plazas de aparcamiento
Durante varios años, Île-de-France Mobilités ha estado invirtiendo financieramente a favor del ciclismo y la movilidad activa en la región de Île-de-France.
Ayudas para la compra, una red de carriles bici regionales (descubre el VIF / Vélo Île-de-France), alquiler en Véligo y plazas de aparcamiento para bicicletas lo más cerca posible de estaciones de tren... La ambición es clara: promover modos de transporte más responsables e intermodalidad (el hecho de utilizar varios modos de transporte diferentes en la misma ruta) facilitando la vida a los residentes de Île-de-France con servicios adaptados a su vida diaria.
Y el 3 de abril de 2024, el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilitésconsolidará estas iniciativas con nuevas plazas de aparcamiento para bicicletas en las estaciones y precios más atractivos para las suscripciones diarias. ¡Explicaciones!
Ayuda para la compra de bicicletas
Desde 2020, Île-de-France Mobilités ofrece ayuda a los residentes de Île-de-France con la compra de bicicletas, lo que ha permitido, desde su creación, conceder casi 275.000 subvenciones.
Las diferentes ayudas para la compra de bicicletas
Actualmente hay 5 subvenciones* para la compra de bicicletas para particulares:
- Hasta 400 € por la compra de una bicicleta asistida eléctricamente, una bicicleta cargo no eléctrica o una bicicleta plegable
- Hasta 600 € por la compra de una bicicleta de carga asistida eléctricamente
- Hasta 200 € por la compra de un kit de electrificación instalado profesionalmente
- Hasta 1200 € por la compra de una bicicleta adaptada
- Para jóvenes de 15 a 25 años: hasta 100 € por la compra de una bicicleta mecánica
Desde septiembre de 2023, se pueden comprar bicicletas nuevas o reacondicionadas. La ayuda de Île-de-France Mobilités puede combinarse con la de otras autoridades locales.
Desde enero de 2024, está disponible una nueva ayuda para los profesionales que desean alquilar bicicletas: 150 euros al año por bicicleta para empresas con menos de 50 empleados para alquiler de bicicletas (máximo 5 bicicletas por empresa).
*ayuda limitada al 50% del coste total por solicitante
140.000 plazas de aparcamiento para bicicletas para 2030
En febrero de 2020, Île-de-France Mobilités votó a favor del Plan Director para el Aparcamiento de Bicicletas en las Estaciones (SDSV). Un Plan Director que lleva en marcha la ambición el desarrollo masivo del ciclismo en Île-de-France, así como la de equipar todas las estaciones existentes con 100.000 plazas de aparcamiento de acceso libre o en aparcamientos seguros, para 2030.
En la reunión de la Junta Directiva de diciembre de 2020, Île-de-France Mobilités votó a favor de ampliar la SDSV, aumentando el número de plazas de 100.000 a 140.000 para tener en cuenta las necesidades de las nuevas estaciones de metro (15, 16, 17, 18)!
A finales de marzo de 2024, la red ya contaba con alrededor de 14.500 plazas financiadas por Île-de-France Mobilités en unas 240 estaciones y estaciones. Más de 21.000 plazas adicionales están financiadas o en construcción, y pronto se abrirán.
¿Qué estaciones estarán equipadas a continuación?
En la reunión del Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités el 3 de abril de 2024, se votó la financiación de 1.861 espacios adicionales en nueve nuevas estaciones.
¿Qué emisoras están preocupadas?
- Corbeil-Essonnes (91) en la línea D,
- Savigny Le Temple Nandy (77) en la línea D,
- Brunoy (91) en la línea D,
- Choisy le roi (94) en la línea C,
- Saint-Michel-sur-Orge (91) en la línea C,
- Vanves-Malakoff (92) en la línea N,
- Montreuil (78) en la línea L,
- Écouen-Ézanville (95) en la línea H,
- Persles-Courcelles (95) en la línea H,
- Créteil l'Echat (94) en la línea 8 del metro,
- Mairie d'Ivry (94) en la línea 7 del metro,
- Serge Gainsbourg (93) en la ampliación de la línea 11 del metro.
Las estaciones parisinas también se están equipando
Tras la instalación de 400 plazas de aparcamiento en la Gare de Lyon en 2023, pronto será el turno de la Gare du Nord, Gare Saint-Lazare, Gare de l'Est y Gare Montparnasse de dar la bienvenida a nuevas plazas de aparcamiento para bicicletas.
En 2024, se pondrán en servicio los siguientes:
- Un gran casillero con 1.186 plazas, con recepción y servicios humanizados, en la Gare du Nord,
- Una taquilla con 360 plazas de aparcamiento y 122 plazas de acceso directo en la estación de tren de Saint-Lazare,
- 500 plazas de acceso libre en la Gare Montparnasse.
- 300 plazas de acceso libre en la Gare de l'Est, alrededor del armario existente
Aparcamiento para bicicletas: una nueva tarifa diaria
Otra buena noticia votada en la junta directiva el 3 de abril de 2023: la modificación de la tarifa diaria para los aparcamientos para bicicletas Île-de-France Mobilités cerrados (taquillas).
Mientras que todos los suscriptores de Navigo Annual, Senior, Student e Imagine R tienen acceso gratuito al aparcamiento para bicicletas Île-de-France Mobilités con su abono, los demás usuarios pronto tendrán acceso a una nueva y más ventajosa tarifa de:
- 2 euros/día (en lugar de 4 euros)
Las tarifas mensuales y anuales permanecen iguales, es decir:
- 10 euros/mes
- 30 euros/año
Véligo Location, el servicio de alquiler de Île-de-France Mobilités
El ciclismo en Île-de-France sigue prosperando con cifras cada vez más alentadoras. Desde 2019, se han acumulado casi 100.000 suscripciones a Véligo Location, el servicio de alquiler de bicicletas de Île-de-France Mobilités. Hay una flota de 20.000 bicicletas asistidas eléctricamente y 1.000 bicicletas de carga disponibles para alquilar a los residentes de Île-de-France. Estas cifras reflejan la visión de la movilidad del mañana defendida por Île-de-France Mobilités.