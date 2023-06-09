La agenda de la RER NG

Entre la fecha de lanzamiento del pedido por parte del fabricante y la recepción de pasajeros, un tren pasa por muchas etapas que allanan el camino para su entrada en servicio. Construcción, renovación, pruebas, primeras pruebas, ¡sigan con nosotros los últimos pasos antes de la puesta en marcha del RER NG!

Un proyecto lanzado en abril de 2015 con una inversión total de 5.000 millones de euros por parte de Île-de-France Mobilités para la compra gradual de 255 trenes, el RER NG es un tren eléctrico de dos pisos que circulará por la línea D del RER al inicio del curso escolar 2023 y por la línea E en el segundo trimestre de 2024.