La agenda de la RER NG
Desde el pedido hasta la recepción de los primeros pasajeros, el viaje de un tren se ve interrumpido por etapas principales. ¡Descubre los últimos pasos antes de la puesta en marcha de la RER NG!
Entre la fecha de lanzamiento del pedido por parte del fabricante y la recepción de pasajeros, un tren pasa por muchas etapas que allanan el camino para su entrada en servicio. Construcción, renovación, pruebas, primeras pruebas, ¡sigan con nosotros los últimos pasos antes de la puesta en marcha del RER NG!
Un proyecto lanzado en abril de 2015 con una inversión total de 5.000 millones de euros por parte de Île-de-France Mobilités para la compra gradual de 255 trenes, el RER NG es un tren eléctrico de dos pisos que circulará por la línea D del RER al inicio del curso escolar 2023 y por la línea E en el segundo trimestre de 2024.
Febrero de 2023: las primeras pruebas en el muelle en la línea E
Tras una larga serie de pruebas técnicas, el RER NG comenzará sus primeras pruebas nocturnas en muelle en febrero de 2023 en el RER E. Estas pruebas se realizarán en cinco andenes de la estación Paris Est. Estas pruebas durarán 8 meses y, por tanto, finalizarán al inicio del curso escolar 2023. En particular, permiten comprobar el funcionamiento técnico de las cámaras, las brechas en el acceso de los vehículos a las personas en silla de ruedas* o la correcta posición de las señales de stop que indican al conductor dónde detener el morro de su vehículo.
*El desván de espacio son instalaciones instaladas entre el escalón del tren y el andén para cubrir el hueco que pueda existir y permitir que personas en silla de ruedas suban.
Mayo de 2023: inicio de las pruebas diurnas en el RER D
El mes de mayo marca el inicio de las pruebas diurnas (sin pasajeros a bordo) en condiciones reales en el RER D. Las pruebas para integrar y formar al personal durarán 9 meses hasta el invierno de 2024 y tendrán lugar en el tramo Paris <> Combs-la-Ville.
Vuelta al colegio 2023: los pasajeros de la línea E abordan los primeros trenes RER NG
Una vez finalizadas las pruebas, es hora de que los pasajeros de la línea E tomen los primeros trenes del RER NG, cuyo despliegue comienza en septiembre de 2023. En total están previstos 125 trenes cortos (de 6 coches) en la línea.
Diciembre de 2024: la RER NG llega a la línea D
Los primeros trenes RER NG llegan a la línea D. En total, 130 trenes de 7 coches equiparán la línea D además de 18 trenes de la Región 2N.
¡Despliegue completo para tu NG RER!
En total, 255 trenes RER NG equiparán las líneas RER E y D.