Una vez que hayas recibido la confirmación de tu suscripción, puedes actualizar tu pase:

En tu teléfono: desde la aplicación Île-de-France Mobilités o las de los minoristas oficiales;

desde o las de los minoristas oficiales; En máquinas expendedoras en estaciones RATP o Transilien SNCF;

En las taquillas, puntos de venta y agencias de ventas de las compañías RATP y Transilien SNCF.

¿Cómo recargo mi plan en el móvil?

Requisitos previos: comprueba si tu móvil permite recargar el pase: ¿Qué teléfonos permiten recargar un pase Navigo?

De la aplicación Île-de-France Mobilités

En el menú "Comprar".

Haz clic en "En mi pase Navigo" y luego coloca tu pase en la parte trasera del teléfono para ver su contenido.

En los iPhones, tienes que hacer clic en "Leer mi pase" antes de mostrar el pase en la parte superior del teléfono.

Acepta la operación pendiente haciendo clic en "Finalizar".

¿Cómo puedo leer con éxito un pase Navigo con mi teléfono?