¿Cómo me suscribo por correo? ¿Y dónde puedo encontrar un formulario en papel?
Puedes suscribirte o renovar tu paquete Imagine R por correo (excepto Imagine R Junior, disponible solo online):
- Si tu paquete está financiado por un tercero;
- si desea pagar en efectivo mediante cheque;
- si no tienes acceso a Internet desde un ordenador o tu teléfono móvil.
1. Consigue el formulario
Recoge un formulario de suscripción (mientras se agoten existencias) en las oficinas de ventas de los operadores, puntos de venta de la RATP y los Mostradores de Servicio Navigo SNCF.
2. Incluir documentos de respaldo
- Foto reciente del pasaporte: frontal, sin cabeza, sobre fondo neutro y formato 35 x 45 mm. No es obligatorio para renovar.
- Prueba de matrícula o escolaridad sellada por el colegio para el próximo curso escolar. Obligatorio para mayores de 16 años. Debe estar en francés, mencionando apellidos/nombres de pila y el curso escolar actual.
- Medios de pago.
- Cupón de beca (solo para estudiantes becados): la notificación completa solo puede ser solicitada por la agencia Imagine R si se proporciona el certificado de beca del formulario Imagine R.
Como parte de comprobaciones adicionales , puede que se te pida otros documentos.
3. Envía el archivo completo
- Dirección de envío:
Imagine R Agency
TSA 94444
977213 AVON CEDEX
4. Se le notificará por correo sobre la validación de su expediente
Permite un máximo de 21 días.