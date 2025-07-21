Puedes suscribirte o renovar tu paquete Imagine R por correo (excepto Imagine R Junior, disponible solo online):

Si tu paquete está financiado por un tercero;

si desea pagar en efectivo mediante cheque;

si no tienes acceso a Internet desde un ordenador o tu teléfono móvil.

1. Consigue el formulario

Recoge un formulario de suscripción (mientras se agoten existencias) en las oficinas de ventas de los operadores, puntos de venta de la RATP y los Mostradores de Servicio Navigo SNCF.

2. Incluir documentos de respaldo

Foto reciente del pasaporte: frontal, sin cabeza, sobre fondo neutro y formato 35 x 45 mm. No es obligatorio para renovar.

Prueba de matrícula o escolaridad sellada por el colegio para el próximo curso escolar. Obligatorio para mayores de 16 años. Debe estar en francés, mencionando apellidos/nombres de pila y el curso escolar actual.

Medios de pago.

Cupón de beca (solo para estudiantes becados): la notificación completa solo puede ser solicitada por la agencia Imagine R si se proporciona el certificado de beca del formulario Imagine R.

Como parte de comprobaciones adicionales , puede que se te pida otros documentos.

3. Envía el archivo completo

Dirección de envío:

Imagine R Agency

TSA 94444

977213 AVON CEDEX

4. Se le notificará por correo sobre la validación de su expediente

Permite un máximo de 21 días.