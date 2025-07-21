Para saber tu elegibilidad para los paquetes Imagine R, puedes usar el simulador de elegibilidad y tarifa.

Condiciones

Imagina a R Junior

Está reservado para estudiantes residentes en Île-de-France, menores de 11 años a fecha del 31 de diciembre de 2025.

Imagina la escuela R

Está reservado para estudiantes residentes en Île-de-France, que tien:

es decir, menores de 16 años a 1 de septiembre de 2025;

es decir, menor de 26 años a 1 de septiembre de 2025, y asistiendo a un centro listado por el Ministerio de Educación Nacional para cursar educación primaria o secundaria inicial, formación de aprendizaje o un curso de larga duración (>350 horas teóricas) para jóvenes que han abandonado la escuela con dificultades de integración.

Los alumnos con contratos de profesionalización quedan excluidos.

Imagina a un estudiante R

Está reservado para estudiantes residentes en Île-de-France, menores de 26 años a partir del 1 de septiembre de 2025 y que sigan un curso inicial de formación de al menos 350 horas teóricas en una institución de educación superior o que impartan educación postsecundaria o formación de aprendizaje, según lo determine el Ministerio de Educación Nacional.

Los alumnos con contratos de profesionalización quedan excluidos.

