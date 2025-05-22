¿Suspensión?

La suspensión te permite, por un máximo de 12 meses, interrumpir tu pase anual Navigo (más allá de este periodo, tu pase se cancela automáticamente).

Para que la suspensión sea efectiva, debes actualizar tu pase en un punto de venta, en un terminal de RATP o Transilien SNCF, o en tu teléfono a través de la aplicación Île-de-France Mobilités o de los minoristas oficiales que se pueden descargar desde la Apple Store o Play Store, en la sección "Compra" como muy pronto 48 horas después de haber tenido en cuenta la solicitud.

¡Cuidado!

Si no actualizas tu pase anual de Navigo:

Si pagas por domiciliación bancaria: los débitos de tu pase anual Navigo no se suspenderán conforme a los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del pase anual Navigo.

Si pagas en efectivo: no se realizará ningún reembolso de tu Pase Anual Navigo conforme a los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del Pase Anual Navigo.

La suspensión te da la oportunidad de retomar tu pase sin coste adicional mientras mantienes el pase anual de Navigo.

¿Despido?

La cancelación del plan termina tu plan de forma permanente sin necesidad de actualizar tu pase. Si quieres un pase anual Navigo de nuevo, tendrás que suscribirte y pagar las tasas administrativas asociadas.

IMPORTANTE

En ambos casos, conserva tu pase anual Navigo : te permite recargar los pases Navigo Month, Navigo Week, Navigo Day, Navigo Solidarity Reduction, Solidarity Free o Amethyst. También puedes usarlo si quieres recuperar un pase anual Navigo.

En caso de suspensión o terminación durante el mes, el paquete vence en su totalidad.