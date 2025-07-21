He olvidado mi contraseña

Para restablecer tu contraseña, haz clic en "Olvidó tu contraseña" en la página de inicio de sesión de Île-de-France Mobilités Connect. Introduce tu dirección de correo electrónico para recibir un enlace a la página de restablecimiento de contraseña (este enlace caduca tras una hora).

Mi cuenta no está activada

Si acabas de crear tu cuenta, o si has cambiado tu nombre de usuario (dirección de correo electrónico), tendrás que activar tu cuenta Île-de-France Mobilités Connect antes de poder usarla.

Para ello, haz clic en el enlace que recibiste por correo electrónico al crear la cuenta o la próxima vez que iniciaste sesión (este enlace caduca tras una hora).

Si no has recibido el correo con el enlace de activación, o si el enlace de activación ha caducado, puedes solicitar que se envíe el correo de nuevo.

Para ello, introduce tus nuevos datos de acceso (correo electrónico y contraseña) en la página de inicio de sesión de Île-de-France Mobilités Connect y luego sigue las instrucciones en la página que aparezca.

Nota: El correo de activación puede estar en tu "Spam" / "Correo basura".

Mi cuenta está bloqueada

Por razones de seguridad, tras varios intentos fallidos de inicio de sesión, tu cuenta queda bloqueada. En este caso, no podrás conectarte durante 15 minutos. A partir de ese momento, tu cuenta se desbloqueará automáticamente y podrás iniciar sesión de nuevo.

Nota: Si después de ese tiempo sigues sin poder iniciar sesión, puede que hayas olvidado tu contraseña.

No pude introducir un código

Cuando te conectas a Île-de-France Mobilités Connect, ahora se te pide introducir, además de tus identificadores habituales, un código de 5 dígitos que se enviará a tu buzón.

Al enviar este código a la dirección de correo correspondiente a tu identificador de cuenta, Île-de-France Mobilités se asegura de que eres tú quien inició la solicitud de autenticación y, por tanto, asegura el acceso a tu cuenta.

El código que te envían tiene un tiempo limitado. Además, cada nuevo código enviado invalida los anteriores. Así que asegúrate de usar el último código que recibiste y que coincida con tu última solicitud de envío.

Recuerda revisar tu carpeta de spam y asegúrate de revisar el correo correspondiente a tu ID de Connect.

Si no has recibido nada, puedes solicitar la devolución de un código. Para ello, ve a la página de entrada de código y haz clic en "Reenviar código".