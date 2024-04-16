El servicio de carga de tickets en el teléfono Android requiere un paso de instalación.

Asegúrate de tener buen acceso a la red, telecomunicaciones o WIFI y un teléfono compatible.

Si tienes dudas, puedes reanudar el proceso de instalación desde el

Estoy teniendo problemas con la instalación tras autenticarte en tu cuenta Île-de-France Mobilités Connect.

La app revisa tu equipo y te guía paso a paso.

Si el problema persiste, un mensaje de error indicará el problema que estás experimentando.

En caso de que tu teléfono no sea compatible para cargar entradas en el teléfono, probablemente puedas usar tu teléfono para consultar y recargar tu pase Navigo.